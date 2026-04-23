Об этом подробнее рассказал глава Минобороны Михаил Федоров.
Как Украина развивает технологии "малой" ПВО?
Развитие и испытания технологий дистанционного управления беспилотниками для перехвата вражеских целей инициировали еще год назад через Brave1.
Справка. Как отмечают в Минцифры, Brave1 – это координационная платформа, которая объединяет всех участников сферы DefenseTech и предоставляет им организационную, информационную и финансовую поддержку для развития инновационных оборонных проектов в Украине.
На современном этапе уже есть подтвержденные результаты системного масштабирования дистанционного управления дронами-перехватчиками. В этой сфере Украина – абсолютный первопроходец. По словам Федорова, такой шаг стал примером нового стандарта ПВО.
Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе – управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом,
– отметил глава Минобороны.
Напомним, что на днях компания "Дикие Шершни" сообщила о новом достижении: оператор смог управлять беспилотником из-за рубежа на расстоянии около 2000 километров.
Михаил Федоров также пояснил, что внедрение новейших технологий повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать технологии без привязки к фронту.
Важно! Более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы.
Сейчас по поручению Владимира Зеленского продолжается развитие инновационных решений для усиления защиты воздушного пространства Украины. Основная цель заключается в том, чтобы обеспечить полное выявление вражеских целей и достичь не менее 95% их эффективного уничтожения.
Каких еще результатов смогли достичь украинские военные?
В то же время украинские военные активно внедряют инновации в применении БпЛА. В частности, Силам беспилотных систем удалось впервые в мире уничтожить вражеский "Шахед" дроном, запущенным с морской платформы.
Со своей стороны, частная компания ПВО CARMINE SKY, которая работает всего несколько месяцев, уже демонстрирует высокую эффективность на Харьковщине, заявляя о уничтожении примерно 85% вражеских дронов, включая "Шахеды" и "Ланцеты".
Также в сети появились кадры, где украинский дрон FP-1 активно маневрирует и избегает огня, что может свидетельствовать о технологическом прогрессе.
По словам Павла Лакийчука, усовершенствования БпЛА может сделать удары по целям в России значительно точнее и эффективнее.