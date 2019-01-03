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      В Україні планують встановити туалети та електронні табло на зупинках транспорту

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      В Україні планують модернізувати зупинки громадського транспорту
      В Україні планують модернізувати зупинки громадського транспорту / www.facebook.com

      Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонує облаштувати на зупинках громадського транспорту туалети та електронні табло з розкладом руху.

      Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

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      Облаштувати нові зручності планують на кінцевих зупинках маршрутів та зупинках в місцях перетину. Також модернізовані зупинки планують доповнити схемами та картами мікрорайонів і банкоматами.

      За словами Лева Парцхаладзе, відповідний проект державних будівельних норм зараз перебуває у стані розробки. Після його затвердження всі нові зупинки громадського транспорту будуватимуть із санвузлами та електронними табло. Зупинки, які вже існують, будуть  облаштовуватовувати поступово, під час проведення реконструкції.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Мінрегіон Транспорт ДБН
      Джерело: 24 Канал
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