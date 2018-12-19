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      Для перепланировки квартиры больше не требуется разрешение: но есть нюансы

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      Для перепланировки квартиры больше не нужны специальные разрешения
      Для перепланировки квартиры больше не нужны специальные разрешения / Коллаж из соцсетей

      Кабинет министров Украины утвердил обновленный перечень строительных работ, которые не требуют разрешения на их проведение и ввод в эксплуатацию.

      Теперь, в частности, для перепланировки квартиры украинцам не требуется разрешение.

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      Как объясняет заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, ранее для переноса стен в собственном жилище нужно было получать разрешение в Государственной архитектурно-строительной инспекции и, в основном, ждать приходилось от 3 до 6 месяцев.

      Теперь такие работы не требуют получения специальных документов.

      Правда, есть нюансы: перепланировку квартиры в многоквартирном доме без получения соответствующего разрешения можно делать, если нет вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.

      Можно также делать перепланировку или переоснащение торговых залов в торгово-развлекательных центрах, офисных помещениях бизнес-центров и других подобных объектов (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции).

      Согласно постановлению Кабмина, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилых домов и жилых помещений, а также нежилых зданий или сооружения и помещений в них, которые относятся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).

      планування квартири житло нерухомість
      Для перепланировки квартиры больше не нужно специальных документов

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Кабинет Министров Украины Строительство Минрегион
      Источник: 24 канал
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