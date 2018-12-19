Для перепланування квартири більше не потрібен дозвіл: але є нюанси
Кабінет міністрів України затвердив оновлений перелік будівельних робіт, які не вимагають дозволів на їх проведення та введення в експлуатацію.
Тепер, зокрема, для перепланування квартири українцям не потрібен дозвіл.
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Як пояснює заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, раніше для перенесення стін у власному помешканні потрібно було отримувати дозвіл у Державній архітектурно-будівельній інспекції і, здебільшого, чекати на нього доводилось від 3 до 6 місяців.
Тепер такі роботи не потребують отримання спеціальних документів.
Щоправда, є нюанси: перепланування квартири в багатоквартирному будинку без отримання відповідного дозволу можна робити, якщо немає втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування.
Можна також робити перепланування або переоснащення торговельних залів у торгово-розважальних центрах, офісних приміщеннях бізнес-центрів та інших подібних об’єктів (без втручання в огороджувальні та несучі конструкції).
Згідно з постановою Кабміну, у перелік увійшли роботи з переобладнання та перепланування житлових будинків та житлових приміщень, а також нежитлових будинків або споруди та приміщень в них, що належать до об’єктів за класами наслідків СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні) та СС3 (значні).
Для перепланування квартири більше не потрібно спеціальних документів