Нові ДБН про інклюзивність будівель в Україні: коли вони запрацюють і що зміниться

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ оприлюднило нові державні будівельні норми щодо обов'язкового створення безбар'єрного простору для маломобільних людей.

Нові ДБН "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення" набудуть чинності з 1 квітня 2019 року. 29 грудня 2018 року вони були опубліковані в Інформаційному бюлетені Мінрегіону.

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За даними Держстату, на сьогодні в Україні проживає приблизно 3 мільйони людей з інвалідністю, 80% з них є працездатними та активними. Проте, часто через відсутність належної інфраструктури вони не можуть реалізувати свої можливості.

Як зазначив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, новий ДБН про доступність будівель містить приблизно 100 якісних змін для безпеки і комфорту, у першу чергу, людей з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, розумової діяльності та інших маломобільних осіб (людей поважного віку, батьків з дітьми та вагітних).

Згідно з новими нормами, всі будинки та споруди в Україні, а також необхідна інфраструктура повинні проектуватися з елементами доступності.

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Не менше 10% місць у готельних номерах мають бути безбар'єрними, а громадські заклади повинні бути обладнані достатньою кількістю санвузлів, передбачених для людей з інвалідністю.



Нові ДБН про інклюзивність будівель набудуть чинності в Україні 1 квітня 2019 року

Спортивні заклади тепер мають проектувати з обов'язковим врахуванням потреб людей з інвалідністю, а концертні зали, театри та музеї повинні облаштувати безперешкодний доступ.



Спортивні споруди мають проектувати з обов'язковим врахуванням потреб людей з інвалідністю

У громадських місцях має бути передбачене обов'язкове дублювання текстом і знаками важливої інформації, а для людей з порушенням зору повинні бути облаштовані спеціальні тактильні підлогові смуги та інформаційні таблички, продубльовані шрифтом Брайля.



Для людей з порушенням зору мають бути передбачені тактильні чи візуальні засоби доступності

Нагадаємо, 4 грудня депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроект, який передбачає заборону вводити в експлуатацію новозбудовані житлові будинки та громадські об'єкти без облаштування безбар'єрного простору.