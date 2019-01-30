Кухни-ниши в любых квартирах: что предлагают изменить в ГСН

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ предлагают разрешить проектировать кухни, не отделенные стенами, в любых квартирах.

Сейчас такие кухни-ниши разрешено планировать только в однокомнатных квартирах.

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По словам заместителя главы Минрегиона Льва Парцхаладзе, проектировать квартиры только с традиционным покомнатным планированием является пережитком прошлого и устаревшей нормой ГСН.

Вместо привычных кухонь в виде отдельных комнат предлагают применить современные планировочные решения, которые бы предусматривали максимально свободную планировку квартир.

В Минрегионе настаивают, что проектирование кухонь-ниш должно быть предусмотрено не только в однокомнатных квартирах, но и в квартирах больших габаритов.

Но во всех них должны быть соблюдены важные условия – электрическая плита и механическая вытяжка.

Это позволит эффективнее организовывать жилое пространство и будет способствовать созданию более комфортных условий проживания.

Согласно предложениям изменений государственных строительных норм по газоснабжению, в новых многоэтажных жилых домах запретят устанавливать газовые котлы и другую отопительную технику на газе.