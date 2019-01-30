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      Кухни-ниши в любых квартирах: что предлагают изменить в ГСН

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      Украинцам хотят разрешить свободную планировку кухонь
      Украинцам хотят разрешить свободную планировку кухонь / unsplash.com

      В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ предлагают разрешить проектировать кухни, не отделенные стенами, в любых квартирах.

      Сейчас такие кухни-ниши разрешено планировать только в однокомнатных квартирах.

      Читайте также: Для ремонта инженерных сетей домов больше не требуется разрешение: что это означает

      По словам заместителя главы Минрегиона Льва Парцхаладзе, проектировать квартиры только с традиционным покомнатным планированием является пережитком прошлого и устаревшей нормой ГСН.

      Вместо привычных кухонь в виде отдельных комнат предлагают применить современные планировочные решения, которые бы предусматривали максимально свободную планировку квартир.

      В Минрегионе настаивают, что проектирование кухонь-ниш должно быть предусмотрено не только в однокомнатных квартирах, но и в квартирах больших габаритов.

      Но во всех них должны быть соблюдены важные условия – электрическая плита и механическая вытяжка.

      Это позволит эффективнее организовывать жилое пространство и будет способствовать созданию более комфортных условий проживания.

      Согласно предложениям изменений государственных строительных норм по газоснабжению, в новых многоэтажных жилых домах запретят устанавливать газовые котлы и другую отопительную технику на газе.

      читайте также, какие еще изменения ГСН ожидают украинцев:
       
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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Минрегион Ремонт ГСН Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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