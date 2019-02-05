Дизайн маленькой кухни: 5 советов, как увеличить пространство

Начиная ремонт в квартире, мы часто сталкиваемся с проблемами, которые, кажется, невозможно решить. Одна из них – маленькая кухня. Тогда мы задаем себе вопрос: как из малой площади создать уютное и практичное место? Не стоит отчаиваться, ведь существует немало способов, благодаря которым можно расширить пространство.

Конечно, лучший вариант для увеличения площади кухни – это объединение ее с другими комнатами или же с лоджией. Но если такой возможности нет, то есть более простые варианты, которые также помогут в расширении пространства.

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К вашему вниманию несколько советов, которые сделают вашу кухню уютной и компактной.

Зеркала

Один из самых известных лайфхаков для увеличения пространства – это установка зеркал. В роли них часто используют настенные стеклянные панели, хотя они бывают разных цветов, их возможность отражать свет тоже помогает расширить пространство.



Стеклянные панели vs Металл, который отражает свет Стеклянные панели vs Металл, который отражает свет

Однако, здесь стоит быть осторожным, ведь использование зеркал и панелей может как помочь, так и навредить оформлению комнаты.

Установив их в неправильном месте, вместо иллюзии просторной комнаты можно получить иллюзию бесконечного коридора. Такая кухня будет лишенной уюта, в ней будет дискомфортно находиться, может сформироваться ощущение, что на вас что-то "давит".



Стоит подумать: будет ли комфортно вам с таким зеркалом?

Стоит также не переборщить с количеством зеркал. Особенно, если вы не любите, когда ваше отражение появляется почти на каждой стене. Если вариант с зеркальной стеной вам не подходит, рассмотрите возможность украсить зеркалами мебель.



Большое зеркало добавляет пространства маленькой кухне



Аккуратное оформление зеркалом маленькой кухни



Хороший вариант размещения зеркала в мебели, однако здесь оно может быстро мараться

Также для расширения пространства можно использовать стеклянные двери, если это подходит к общему интерьеру квартиры. Можно сделать их глянцевыми или разместить на них зеркало.

Лучший вариант – вообще убрать дверь в маленькой кухне. Однако, в этом случае у вас должна быть мощная вытяжка и вентиляционная система, чтобы запах из кухни не распространялся в другие комнаты.

Светлые цвета

Основное правило, если у вас маленькая кухня – используйте только светлые цвета и оттенки. Если вы волнуетесь о том, что эти цвета могут быстро мараться, просто выберите правильный материал: краски, которые легко моются или плитка в тех местах, которые могут быстро загрязняться.

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Белый и беж точно сделают вашу комнату более просторной, светлой и уютной. Для кухни с маленьким окном – выбор таких цветов – обязательный. Если вы все же решили разбавить интерьер другими цветами, их должно быть не больше одного или двух. И речь идет не только о стенах, а о всей кухонной гарнитуре.



Светлая глянцевая кухня



Кухня в светлых тонах с добавлением дерева

Мягкое зонированное освещение

Маленькой кухни нужно качественное и правильное освещение. При наличии окна, не стоит завешивать его большим количеством штор и занавесок. Сделайте так, чтобы свет проникал в помещение.

Используйте легкую и качественную ткань для занавесок. Позаботьтесь, чтобы они не занимали много места. Можно использовать жалюзи, однако выберите те, которые не будут создавать офисной атмосферы. Заменить их могут тканевые ролеты – это более уютный вариант, который также не займет много места.

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Для маленькой кухни не подойдет освещение в виде одной люстры на потолке. Разместите небольшие встроенные лампы по всей кухне. Используйте лаконичные торшеры на стенах. Если и захотите одну большую лампу, то можно повесить ее на длинном проводе над обеденным столом.

Встроенный свет в кухонной гарнитуре и бытовой технике придаст мягкости комнате.



Тканевые ролеты и зонированный свет подходят для дизайна маленькой кухни



Встроенное освещение в мебели и лампа над столом создают уют

Многофункциональность

Размышляя над планировкой маленькой кухни, старайтесь многофункционально задействовать все пространство, которое есть. Например, выбрав угловую кухонную гарнитуру, вы сможете использовать две или полторы стены комнаты и угол между ними. Таким образом вы расширите рабочую поверхность, однако и оставите пространство для других зон комнаты.



Угловая гарнитура

Если ширина вашей кухни позволяет, то можете поэкспериментировать и попробовать двухрядовое планирование, установив гарнитуру вдоль двух параллельных стен. Пространство, оставшееся между рядами, должно быть не менее 1,5 метра.

При таком планировании, одну из стен можно использовать сугубо для рабочей зоны, а вдоль второй – разместить обеденный стол. Его можно встроить в кухонную мебель, что также не будет мешать использовать стол как рабочую поверхность. При такой расстановке следует оставить место для ног под столом, поэтому – не используйте площадь под столешницей для шкафов, а поставьте там стулья.



Пример двухрядовой планировки



В такой планировке главное – достаточное расстояние между рядами

Встраиваемая техника – еще один залог многофункциональности. Таким образом она не будет занимать много места, что поможет сохранить гамму цвета комнаты.

Свободные зоны на стенах – потенциальные места для шкафов, а широкий подоконник вполне может быть барным столом или еще одной зоной для релакса, которую не так легко устроить в маленькой кухне.



Отличный вариант, как можно использовать подоконник на кухне



Подоконник помог создать угловую гарнитуру и встроить в нее выдвижной стол

Мебель на кухне также должна быть многофункциональной. Используйте выдвижные столы или те, которые одним движением можно собрать и разобрать.

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Используйте все пространство внутри шкафчиков и полочек, чтобы ваша кухонная утварь не лежала на поверхностях. Например, есть специальные конструкции, которые можно встроить в гарнитуру.



Вариант выдвижного стола



Встроенные конструкции для использования большего пространства в шкафчиках

Минимум декора

Маленькая кухня – не место для лишних вещей. Все старайтесь спрятать в шкафы, распределить по полочкам. Минимизируйте количество декора. Милые вазоны, фигурки, вазы, множество магнитиков – все это может засорять пространство, распылять его.



Тяжелые шторы, мелкий декор и зеркала, что давят – плохой вариант для маленькой кухни

Можете выбрать один или два предмета декора и на них ограничиться. Или еще лучше – сделать практические вещи элементами декора, например, выбрав интересную и необычную навесную лампу над столом.



Накопленный декор vs Практичный декор Накопленный декор vs Практичный декор

В соответствии с проектом новых государственных строительных норм, проектирование кухонь-ниш должно быть предусмотрено не только в однокомнатных квартирах, но и в квартирах больших габаритов.