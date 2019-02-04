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      Вдохновленные цветом: смелый проект современных апартаментов во Львове от украинских дизайнеров

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      Чем поражает интерьер однокомнатной квартиры во Львове, над которым работали украинские дизайнеры из студии LIS.

      Недвижимость 24 пообщалась дизайнерами студии LIS о вызовах и особенностях проекта #68.

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      Проект #68 – это дизайн однокомнатной квартиры во Львове, над которым LIS design studio работала в 2018-м году. В однокомнатном номере площадью 67,4 метра квадратных удачно совмещены спальня, столовая, пространство для работы и отдыха.

      О нем в свое время вспоминало авторитетное среди архитекторов сообщество Archilovers.

      Основатель студии Роман Шпелик рассказал, что заказчик обратился к ним с пожеланием сделать в его квартире "оптимистичный" интерьер и был не против неординарных исследований с фактурой и цветом.

      Мы обратили его внимание в сторону испанских и португальских архитектурных студий, таких как: Colombo Serboli, Fala Atelier, Kresta design. Именно они вдохновили нас на этот сложный процесс,
      – говорит дизайнер.

      В процессе проектирования ему с коллегами представилась возможность смело экспериментировать с подбором оттенков, больше узнать о влиянии цвета на формы, объемах и пространстве.

      Именно так возникла идея совместить глубокий синий с нежным коралловым в прихожей с нишей при входе. Эти же цвета перекликаются в противоположной части квартиры, где в них выполненно небольшое рабочее пространство и отделена шкаф.

      квартира Львів дизайн

      Дизайн однокомнатной квартиры во Львове//Фото: LIS Design Studio

      Для кухни свободной планировки дизайнеры выбрали свежий оттенок зеленого для плитки и мебельной фурнитуры, соединив его со светлой мебелью в столовой рядом.

      квартира Львів інтер'єр дизайн кухня

      Визуализация интерьера кухни в проекте #68//Фото: LIS Design Studio

      Пространства квартире придает импровизированный зеленый уголок, который может быть уютной зоной для отдыха. Его расположили на небольшом возвышении.

      квартира інтер'єр львів дизайн

      Реализация проекта #68 запланирована на 2019-й год//Фото: LIS Design Studio

      По словам авторов, для них это был хоть и сложный, но невероятно интересный проект, который заказчик оценил сполна.

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      Издание Trendland пишет, что это современная и модная квартира, в которой бы хотелось жить в любом тысячелетии. Реализация проекта запланирована на 2019 год.

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      Теги: Декор и дом Идеи для интерьера Знай наших! Дизайн Новости недвижимости Украины Фотоновости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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