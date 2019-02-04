Вдохновленные цветом: смелый проект современных апартаментов во Львове от украинских дизайнеров
Чем поражает интерьер однокомнатной квартиры во Львове, над которым работали украинские дизайнеры из студии LIS.
Недвижимость 24 пообщалась дизайнерами студии LIS о вызовах и особенностях проекта #68.
Смотрите также: Дружественный интерьер детской клиники в Киеве, о которой пишут мировые СМИ: яркие фото
Проект #68 – это дизайн однокомнатной квартиры во Львове, над которым LIS design studio работала в 2018-м году. В однокомнатном номере площадью 67,4 метра квадратных удачно совмещены спальня, столовая, пространство для работы и отдыха.
О нем в свое время вспоминало авторитетное среди архитекторов сообщество Archilovers.
Основатель студии Роман Шпелик рассказал, что заказчик обратился к ним с пожеланием сделать в его квартире "оптимистичный" интерьер и был не против неординарных исследований с фактурой и цветом.
Мы обратили его внимание в сторону испанских и португальских архитектурных студий, таких как: Colombo Serboli, Fala Atelier, Kresta design. Именно они вдохновили нас на этот сложный процесс,
– говорит дизайнер.
В процессе проектирования ему с коллегами представилась возможность смело экспериментировать с подбором оттенков, больше узнать о влиянии цвета на формы, объемах и пространстве.
Именно так возникла идея совместить глубокий синий с нежным коралловым в прихожей с нишей при входе. Эти же цвета перекликаются в противоположной части квартиры, где в них выполненно небольшое рабочее пространство и отделена шкаф.
Дизайн однокомнатной квартиры во Львове//Фото: LIS Design Studio
Для кухни свободной планировки дизайнеры выбрали свежий оттенок зеленого для плитки и мебельной фурнитуры, соединив его со светлой мебелью в столовой рядом.
Визуализация интерьера кухни в проекте #68//Фото: LIS Design Studio
Пространства квартире придает импровизированный зеленый уголок, который может быть уютной зоной для отдыха. Его расположили на небольшом возвышении.
Реализация проекта #68 запланирована на 2019-й год//Фото: LIS Design Studio
По словам авторов, для них это был хоть и сложный, но невероятно интересный проект, который заказчик оценил сполна.
Смотрите также: Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде этого года
Издание Trendland пишет, что это современная и модная квартира, в которой бы хотелось жить в любом тысячелетии. Реализация проекта запланирована на 2019 год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-
16 дек 2018Топ-6 дизайнерских интерьеров в цвете 2019 года
-
-