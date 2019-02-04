Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів

Чим вражає інтер'єр однокімнатної квартири у Львові, над яким працювали українські дизайнери зі студії LIS.

Нерухомість 24 поспілкувалась дизайнерами студії LIS про виклики та особливості проекту #68.

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Проект #68 – це дизайн однокімнатної квартири у Львові, над яким LIS design studio працювала у 2018-му році. В однокімнатному помешканні площею 67,4 метри квадратні вдало поєднані спальня, їдальня, простір для роботи та відпочинку.

Про нього свого часу згадувало авторитетна серед архітекторів спільнота Archilovers.

Засновник студії Роман Шпелик розповів, що замовник звернувся до них з побажанням зробити у його помешканні "оптимістичний" інтер'єр і був не проти неординарних досліджень з фактурою та кольором.

Ми звернули його увагу в бік іспанських та португальських архітектурних студій, таких як: Colombo Serboli, Fala Atelier, Kresta design. Саме вони надихнули нас на цей складний процес,

– каже дизайнер.

У процесі проектування йому з колегами випала нагода сміливо експериментувати з підбором відтінків, більше дізнатись про вплив кольору на форми, об'єми та простір.

Саме так виникла ідея поєднати глибокий синій з ніжним кораловим у передпокої з нішею при вході. Ці ж кольори перегукуються в протилежній частині квартири, де в них виконаний невеликий робочий простір та відокремлена шафа.



Дизайн однокімнатної квартири у Львові//Фото: LIS Design Studio

Для кухні вільного планування дизайнери вибрали свіжий відтінок зеленого для плитки та меблевої фурнітури, поєднавши його зі світлими меблями у їдальні поруч.



Візуалізація інтер'єру кухні у проекті #68//Фото: LIS Design Studio

Простору квартирі додає імпровізований зелений куток, який може бути затишною зоною для відпочинку. Його розташували на невеликому підвищенні.



Реалізація проекту #68 запланована на 2019-й рік//Фото: LIS Design Studio

За словами авторів, для них це був хоч і складний, але неймовірно цікавий проект, який замовник оцінив сповна.

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Видання Trendland пише, що це сучасна та модна квартира, у якій би хотілось жити в будь-якому тисячолітті. Реалізація проекту запланована на 2019 рік.