Як бюджетно облаштувати квартиру в стилі хюге у звичайній хрущовці: поради дизайнера

Мінімалізм – один з найтрендовіших стилів в дизайні інтер'єру. А як стримано і затишно облаштувати власне помешкання, якщо ви живете в звичайній українській хрущовці?

Нерухомість 24 поспілкувалась з дизайнеркою інтер'єрів Яриною Титик. Разом з власною дизайнерською студією вона має досвід облаштування інтер’єру у квартирі площею 43 метра квадратних в одній із хрущовок Львова. Між собою дизайнери так і називали цей проект – "хрущик".

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Перепланування і розширенння простору

Власники квартири просили зробити красивий інтер'єр "під здачу" за мінімальні кошти.

За словами Ярини Титик, ця квартира є прекрасним прикладом, як використовуючи бюджетні меблі, плитку та інші матеріали можна зробити неймовірно затишний інтер'єр.



Замовники просили сучасний інтер'єр за мінімальні гроші//Фото: tytyk architects

Трохи часу зайняло перепланування – його намагались продумати таким чином, щоб квартира невеликою площею виглядала більш просторо. Ванну вирішили об'єднати з санвузлом, а кухню з вітальнею.



Ванну вирішили об'єднати з санвузлом//Фото: tytyk architects

Як краще умеблювати помешкання?

Не завжди вигідно купувати готові меблі, особливо, якщо маєте на меті оновити інтер'єр у помешканні "не на всі гроші".

Готові меблі можуть не підійти ідеально саме до вашого планування, особливо, коли йдеться про невеликі квартири.

Дизайнерка радить 90% меблів робити під замовлення – це економить багато часу, а ціна переважно виходить така ж, як і за меблі з магазину.



90% меблів краще робити під замовлення//Фото: tytyk architects

Облаштування квартири невеликої площі – це свого роду гра в "тетріс" – меблі треба розставити так, щоб вмістити якнайбільше, а місця зайняти якнайменше.

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Простір у спальні львівської хрущовки зуміли облаштувати таким чином, що у ніші за ліжком вдалось ще вмістити повноцінний гардероб.



За ліжком у спальні вдалось вмістити повноцінний гардероб//Фото: tytyk architects

Елементи декору краще замовляти з популярних китайських інтернет-магазинів. Наприклад, оригінальне панно на стіні над диваном з коркового дерева обійдеться у 400-500 гривень.



Елементи декору можна замовити в популярних інтернет-магазинах//Фото: tytyk architects



Перепланування квартири площею 43 м кв у хрущовці у Львові//Фото: tytyk architects

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