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      Як освіжити квартиру без капітального ремонту

      194 Читать новость на русском
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту

      Кожен, хто хоч раз самотужки робив ремонт у помешканні, знає, наскільки цей процес може бути витратним і виснажливим. Але щоб освіжити атмосферу вдома не обов'язково одразу вдаватись до таких радикальних кроків.

      Нерухомість 24 підготувала для вас кілька простих порад, як легко освіжити оселю без ремонту.

      1. Викиньте непотріб

      Як би це банально не звучало, але часто дрібнички, які ми довго складаємо на полицях, в шафах і шухлядах, нам насправді не потрібні.

      Не бійтесь викидати те, що роками не використовується, припадає пилом, не дарує жодних емоцій, а лише займає місце.

      Позбувшись зайвих речей, у вашому помешканні з'явиться простір для нових ідей і вражень.

      2. Зробіть перестановку

      Китайці вірять, що, аби змінити на краще своє щоденне життя, треба впродовж року пересунути у домі щонайменше 27 предметів.

      Побачите, як зміниться ваша квартира і ваше ставлення до неї, коли зміните місцями кілька пар меблів, пересунете ліжко чи просто переставите вазони з підвіконня на підлогу або журнальний столик.

      3. Пофарбуйте вікна чи двері

      Вікна і двері є найбільш помітною частиною приміщення. Їхнє оновлення може зіграти важливу роль в дизайні вашого домашнього інтер'єру. Якщо ви щасливі власники дерев'яних вікон і дверей, не поспішайте міняти їх на сучасні металопластикові. Адже у них можна вдихнути нове життя.

      Універсальна біла емаль ідеально підійде для дерев'яних поверхонь.

      Якщо віддати перевагу емалі підсиленої поліуретаном, поверхні вікон та дверей будуть надійно захищені від подряпин та ударів, адже він створює міцне, стійке та легке у догляді покриття.

      Тож, щоб зберегти дерев’яні конструкції у чудовому стані, шукайте матеріали з позначкою "Містить PU", тобто "містить поліуретан" – наприклад, таким характеристикам відповідає емаль Weisslack від німецького бренду Alpina.

      4. Світло

      Не менш важливу роль в дизайні інтер'єру відіграє освітлення. Саме воно може вмить змінити атмосферу в оселі.

      Якщо хочете більше затишку, віддайте перевагу кільком неяскравим лампам у різних частинах кімнати.

      Можна змінити люстру, придбати новий торшер чи розвісити гірлянди і одразу побачите, як зміниться інтер'єр.

      5. Додайте зелені

      Якщо у вас вдома немає кімнатних рослин, то саме час це виправити і тим самим природно освіжити помешкання.

      Звичайні вазони у горщиках чи популярні "живі" стіни тішитимуть око і неабияк оживлять навіть похмуре приміщення.

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      Теги: Новини нерухомості Ідеї для дому
      Джерело: 24 Канал
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