Как освежить квартиру без капитального ремонта

Каждый, кто хоть раз самостоятельно делал ремонт в квартире, знает, насколько этот процесс может быть затратным и утомительным. Но, чтобы освежить атмосферу дома, не обязательно сразу прибегать к столь радикальным шагам.

Недвижимость 24 подготовила для вас несколько простых советов, как легко освежить дом без ремонта.

1. Выбросьте хлам

Как бы это банально ни звучало, но часто безделушки, которые мы долго складываем на полках, в шкафах и ящиках, нам на самом деле не нужны.

Не бойтесь выбрасывать то, что годами не используется, пылится, не дарит никаких эмоций, а только занимает место.

Избавившись от лишних вещей, в вашем доме появится пространство для новых идей и впечатлений.

2. Сделайте перестановку

Китайцы верят, что, чтобы изменить к лучшему свою повседневную жизнь, нужно в течение года передвинуть в доме минимум 27 предметов.

Увидите, как изменится ваша квартира и ваше отношение к ней, когда поменяете местами мебель, передвинете кровать или просто переставите вазоны с подоконника на пол или журнальный столик.

3. Покрасьте окна или двери

Окна и двери являются наиболее заметной частью помещения. Их обновление может сыграть важную роль в дизайне вашего домашнего интерьера. Если вы счастливые обладатели деревянных окон и дверей, не спешите менять их на современные металлопластиковые. Ведь в них можно вдохнуть новую жизнь.

Универсальная белая эмаль идеально подойдет для деревянных поверхностей.

Если отдать предпочтение эмали, усиленной полиуретаном, поверхности окон и дверей будут надежно защищены от царапин и ударов, ведь он создает прочное, устойчивое и легкое в уходе покрытие.

Поэтому, чтобы сохранить деревянные конструкции в прекрасном состоянии, ищите материалы с пометкой "Содержит PU", т.е. "содержит полиуретан" – например, таким характеристикам соответствует эмаль Weisslack от немецкого бренда Alpina.

4. Свет

Не менее важную роль в дизайне интерьера играет освещение. Именно оно может мгновенно изменить атмосферу в доме.

Если хотите больше уюта, отдайте предпочтение нескольким неярким лампам в разных частях комнаты.

Можно поменять люстру, купить новый торшер или развесить гирлянды, и сразу увидите, как изменится интерьер.

5. Добавьте зелень

Если у вас дома нет комнатных растений, то самое время это исправить и тем самым естественно освежить помещение.

Обычные вазоны в горшочках или популярные "живые" стены будут радовать глаз и очень оживят даже мрачное помещение.