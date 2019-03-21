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      Зберігати речі вдома: 4 практичних рішення

      224 Читать новость на русском
      Як правильно зберігати речі вдома
      Як правильно зберігати речі вдома / unsplash.com/Ілюстрація

      Незалежно від того, чи у вас велика квартира, чи ви щасливі власники невеликого затишного помешкання, напевно, стикались з проблемою зберігання великої кількості речей.

      Нерухомість 24 зібрала поради, як грамотно облаштувати простір для зберігання речей у квартирі.

      Дивіться також: 7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись

      Шафа-стелаж навколо дверей

      Дверний отвір можна облаштувати відкритими полицями від підлоги до стелі. Сюди можна складати книги, посуд, коробки з паперами та інші дрібниці.

      шафа стелаж дизайн інтер'єр
      Шафа-стелаж навколо дверей

      Вбудовані меблі

      Безпрограшним варіантом зберігання речей у домі є вбудовані меблі. Їх можна передбачити у спальні, прихожій, дитячій чи кухні.

      Читайте також: Дизайн маленької кухні: 5 простих порад, як збільшити простір

      меблі дизайн інтер'єр
      Вбудовані меблі допоможуть зекономити простір для зберігання речей

      Підвішені антресолі

      Щоб шафи і тумби не займали увесь вільний простір у кімнаті, їх можна розташувати під самою стелею.

      шафа антресоль дизайн інтерєр
      Підвішені антресолі в інтер'єрі помешкання

      Робоче місце зі стелажем

      Місце, за яким ви працюєте, також можна облаштувати у зону для зберігання габаритних чи дрібних речей. Тут можна зберігати книжки

      дизайн інтерєр шафа стелаж
      Вбудоване робоче місце

      Раніше ми писали, як ефективно облаштувати дитячу кімнату у невеликій квартирі.

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      Теги: Новини нерухомості Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім Поради
      Джерело: 24 канал
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