4 практичних поради, як грамотно облаштувати дитячу у маленькій квартирі

Коли у вас підростають діти, ви однозначно ставили собі питання, як ефективно використати простір дитячої кімнати, особливо в межах невеликої квартири.

Беручись за ремонт у дитячій, батьки найчастіше озвучують вимогу, що він має бути не лише красивим, але й комфортним для їхнього чада.

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Що робити, коли ви обмежені невеликою площею власної квартири, а дитяча передбачена одразу для двох дітей.

Нерухомість 24 зібрала поради, як оформити дитячу кімнату затишно і багатофункціонально водночас.

Єдиний стиль

Оформляти приміщення найкраще в одному стилі, грамотно поєднуючи меблі та аксесуари. Навіть якщо діти мають різні смаки і вподобання, кімнату можна витримати в однакових тонах і зонувати, використовуючи штори чи перегородки.



Єдиний стиль в дизайні інтер'єру дитячої кімнати//ikea.com

Правильне зонування

У дитячій кімнату зонування відіграє не менш важливу роль, ніж у вітальні чи спальні. Тут має бути передбачене місце для навчання, відпочинку і, звісно, для ігор.

Виграти простір можна за рахунок меблів, що складаються чи двоповерхового ліжка.



Двоповерхове ліжко допоможе зекономити площу в кімнаті

Раніше Нерухомість 24 писала, як дієво зонувати простір у квартирі.

Акценти

Щоб дітям не було нудно у своїй кімнаті, можна зробити кілька акцентів за допомогою кольорових рішень. Наприклад, у яскравий колір можна перефарбувати одну зі стін, підійде також оригінальний стелаж чи книжкова шафа.

Доповнити дизайн інтер'єру можна за допомогою кольорових подушок чи килимка.



Яскрава стіна допоможе зробити акценти в дитячій//ikea.com

Світло

У дитячій кімнаті обов'язково має бути правильне освітлення. Це важливо, перш за все, для здоров'я дитини.

Окрім світильника на стелі, можна також подбати про точкові бра чи торшери, які будуть у різних кутках кімнати. Щоб дитина комфортно почувала себе на підлозі біля чи на останньому поверсі ліжка.



У дитячій кімнаті повинно бути кілька джерел світла//ikea.com