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      4 практичних поради, як грамотно облаштувати дитячу у маленькій квартирі

      32 Читать новость на русском
      Як грамотно облаштувати дитячу кімнату
      Як грамотно облаштувати дитячу кімнату / www.ikea.com

      Коли у вас підростають діти, ви однозначно ставили собі питання, як ефективно використати простір дитячої кімнати, особливо в межах невеликої квартири.

      Беручись за ремонт у дитячій, батьки найчастіше озвучують вимогу, що він має бути не лише красивим, але й комфортним для їхнього чада.

      Читайте також: Як освіжити квартиру без капітального ремонту

      Що робити, коли ви обмежені невеликою площею власної квартири, а дитяча передбачена одразу для двох дітей.

      Нерухомість 24 зібрала поради, як оформити дитячу кімнату затишно і багатофункціонально водночас.

      Єдиний стиль

      Оформляти приміщення найкраще в одному стилі, грамотно поєднуючи меблі та аксесуари. Навіть якщо діти мають різні смаки і вподобання, кімнату можна витримати в однакових тонах і зонувати, використовуючи штори чи перегородки.

      дизайн інтер'єр дитяча кімната IKEA
      Єдиний стиль в дизайні інтер'єру дитячої кімнати//ikea.com

      Правильне зонування

      У дитячій кімнату зонування відіграє не менш важливу роль, ніж у вітальні чи спальні. Тут має бути передбачене місце для навчання, відпочинку і, звісно, для ігор.

      Виграти простір можна за рахунок меблів, що складаються чи двоповерхового ліжка.

      дизайн інтер'єр дитяча кімната
      Двоповерхове ліжко допоможе зекономити площу в кімнаті

      Раніше Нерухомість 24 писала, як дієво зонувати простір у квартирі.

      Акценти

      Щоб дітям не було нудно у своїй кімнаті, можна зробити кілька акцентів за допомогою кольорових рішень. Наприклад, у яскравий колір можна перефарбувати одну зі стін, підійде також оригінальний стелаж чи книжкова шафа.

      Доповнити дизайн інтер'єру можна за допомогою кольорових подушок чи килимка.

      дизайн інтер'єр дитяча кімната IKEA
      Яскрава стіна допоможе зробити акценти в дитячій//ikea.com

      Світло

      У дитячій кімнаті обов'язково має бути правильне освітлення. Це важливо, перш за все, для здоров'я дитини.

      Окрім світильника на стелі, можна також подбати про точкові бра чи торшери, які будуть у різних кутках кімнати. Щоб дитина комфортно почувала себе на підлозі біля чи на останньому поверсі ліжка.

      інтерєр дизайн дитяча IKEA
      У дитячій кімнаті повинно бути кілька джерел світла//ikea.com

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      Теги: Декор і дім Поради Ідеї для інтер'єру Дизайн Діти і неповнолітні Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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