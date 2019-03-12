20:08
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
      Вєсті Кремля
      00:20, сегодня
      Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден
      Вєсті.UA
      19:50, сегодня
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      4 практических совета, как грамотно обустроить детскую в маленькой квартире

      8 Читати новину українською
      Как грамотно обустроить детскую комнату
      Как грамотно обустроить детскую комнату / www.ikea.com

      Когда у вас подрастают дети, вы однозначно задавали себе вопрос, как эффективно использовать пространство детской комнаты, особенно в пределах небольшой квартиры.

      Берясь за ремонт в детской, родители чаще всего озвучивают требование, что он должен быть не только красивым, но и комфортным для их чада.

      Читайте также: Как освежить квартиру без капитального ремонта

      Что делать, когда вы ограничены небольшой площадью собственной квартиры, а детская предусмотрена сразу для двух детей.

      Недвижимость 24 собрала советы, как оформить детскую комнату уютно и многофункционально одновременно.

      Единый стиль

      Оформлять помещения лучше в одном стиле, грамотно сочетая мебель и аксессуары. Даже если дети имеют разные вкусы и предпочтения, комнату можно выдержать в одинаковых тонах и зонировать, используя шторы или перегородки.

      дизайн інтер'єр дитяча кімната IKEA
      Единый стиль в дизайне интерьера детской комнаты // ikea.com

      Правильное зонирование

      В детской комнате зонирование играет не менее важную роль, чем в гостиной или спальне. Здесь должно быть предусмотрено место для учебы, отдыха и, конечно, для игр.

      Выиграть пространство можно за счет мебели, что складывается или двухэтажной кровати.

      дизайн інтер'єр дитяча кімната
      Двухэтажная кровать поможет сэкономить площадь в комнате

      Ранее Недвижимость 24 писала, как действенно зонировать пространство в квартире.

      Акценты

      Чтобы детям не было скучно в своей комнате, можно сделать несколько акцентов с помощью цветовых решений. Например, в яркий цвет можно перекрасить одну из стен, подойдет также оригинальный стеллаж или книжный шкаф.

      Дополнить дизайн интерьера можно с помощью цветных подушек или коврика.

      дизайн інтер'єр дитяча кімната IKEA
      Яркая стена поможет сделать акценты в детской // ikea.com

      Свет

      В детской комнате обязательно должно быть правильное освещение. Это важно, прежде всего, для здоровья ребенка.

      Кроме светильника на потолке, можно позаботиться о точечных бра или торшерах, которые будут в разных углах комнаты. Чтобы ребенок комфортно чувствовал себя на полу возле или на последнем этаже кровати.

      інтерєр дизайн дитяча IKEA
      В детской комнате должно быть несколько источников света // ikea.com

      читайте также:
      •  
      blog_ava
      Кто такой Сергей Кривонос: биография нового заместителя секретаря СНБО
      сегодня
      2907
      Теги: Дети и несовершеннолетние Дизайн Идеи для интерьера Советы Декор и дом Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 20:00 Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      21
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      сегодня , 19:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 235
      Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон
      сегодня , 18:22 Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон
      450
      Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко
      сегодня , 18:01 Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко
      223
      В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      сегодня , 17:27 В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      Артем Овдієнко 855
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук