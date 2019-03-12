4 практических совета, как грамотно обустроить детскую в маленькой квартире

Когда у вас подрастают дети, вы однозначно задавали себе вопрос, как эффективно использовать пространство детской комнаты, особенно в пределах небольшой квартиры.

Берясь за ремонт в детской, родители чаще всего озвучивают требование, что он должен быть не только красивым, но и комфортным для их чада.

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Что делать, когда вы ограничены небольшой площадью собственной квартиры, а детская предусмотрена сразу для двух детей.

Недвижимость 24 собрала советы, как оформить детскую комнату уютно и многофункционально одновременно.

Единый стиль

Оформлять помещения лучше в одном стиле, грамотно сочетая мебель и аксессуары. Даже если дети имеют разные вкусы и предпочтения, комнату можно выдержать в одинаковых тонах и зонировать, используя шторы или перегородки.



Единый стиль в дизайне интерьера детской комнаты // ikea.com

Правильное зонирование

В детской комнате зонирование играет не менее важную роль, чем в гостиной или спальне. Здесь должно быть предусмотрено место для учебы, отдыха и, конечно, для игр.

Выиграть пространство можно за счет мебели, что складывается или двухэтажной кровати.



Двухэтажная кровать поможет сэкономить площадь в комнате

Ранее Недвижимость 24 писала, как действенно зонировать пространство в квартире.

Акценты

Чтобы детям не было скучно в своей комнате, можно сделать несколько акцентов с помощью цветовых решений. Например, в яркий цвет можно перекрасить одну из стен, подойдет также оригинальный стеллаж или книжный шкаф.

Дополнить дизайн интерьера можно с помощью цветных подушек или коврика.



Яркая стена поможет сделать акценты в детской // ikea.com

Свет

В детской комнате обязательно должно быть правильное освещение. Это важно, прежде всего, для здоровья ребенка.

Кроме светильника на потолке, можно позаботиться о точечных бра или торшерах, которые будут в разных углах комнаты. Чтобы ребенок комфортно чувствовал себя на полу возле или на последнем этаже кровати.



В детской комнате должно быть несколько источников света // ikea.com