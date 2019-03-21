Хранить вещи дома: 4 практичных решения

Независимо от того, большая ли у вас квартира, счастливы ли вы владельцы небольшого уютного дома, наверняка, сталкивались с проблемой хранения большого количества вещей.

Недвижимость 24 собрала советы, как грамотно обустроить пространство для хранения вещей в квартире.

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Шкаф-стеллаж вокруг дверей

Дверной проем можно обустроить открытыми полками от пола до потолка. Сюда можно складывать книги, посуду, коробки с бумагами и прочие мелочи.



Шафа-стеллаж вокруг дверей

Встроенная мебель

Беспроигрышным вариантом хранения вещей в доме является встроенная мебель. Ее можно предусмотреть в спальне, прихожей, детской или кухне.

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Встроенная мебель поможет сэкономить пространство для хранения вещей

Подвешенные антресоли

Чтобы шкафы и тумбы не занимали все свободное пространство в комнате, их можно расположить под самым потолком.



Подвешенные антресоли в интерьере помещения

Рабочее место со стеллажом

Место, за которым вы работаете, также можно обустроить в зону для хранения габаритных или мелких вещей. Здесь можно хранить книги.



Встроенное рабочее место

Ранее мы писали, как эффективно обустроить детскую комнату в небольшой квартире.