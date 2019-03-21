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      Хранить вещи дома: 4 практичных решения

      28 Читати новину українською
      Как правильно хранить вещи дома
      Как правильно хранить вещи дома / unsplash.com/Иллюстрация

      Независимо от того, большая ли у вас квартира, счастливы ли вы владельцы небольшого уютного дома, наверняка, сталкивались с проблемой хранения большого количества вещей.

      Недвижимость 24 собрала советы, как грамотно обустроить пространство для хранения вещей в квартире.

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      Шкаф-стеллаж вокруг дверей

      Дверной проем можно обустроить открытыми полками от пола до потолка. Сюда можно складывать книги, посуду, коробки с бумагами и прочие мелочи.

      шафа стелаж дизайн інтер'єр
      Шафа-стеллаж вокруг дверей

      Встроенная мебель

      Беспроигрышным вариантом хранения вещей в доме является встроенная мебель. Ее можно предусмотреть в спальне, прихожей, детской или кухне.

      Читайте также: Дизайн маленькой кухни: 5 простых советов, как увеличить пространство

      меблі дизайн інтер'єр
      Встроенная мебель поможет сэкономить пространство для хранения вещей

      Подвешенные антресоли

      Чтобы шкафы и тумбы не занимали все свободное пространство в комнате, их можно расположить под самым потолком.

      шафа антресоль дизайн інтерєр
      Подвешенные антресоли в интерьере помещения

      Рабочее место со стеллажом

      Место, за которым вы работаете, также можно обустроить в зону для хранения габаритных или мелких вещей. Здесь можно хранить книги.

      дизайн інтерєр шафа стелаж
      Встроенное рабочее место

      Ранее мы писали, как эффективно обустроить детскую комнату в небольшой квартире.

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      Теги: Новости недвижимости Советы Декор и дом Идеи для интерьера Дизайн
      Источник: 24 канал
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