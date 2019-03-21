Хранить вещи дома: 4 практичных решения
Независимо от того, большая ли у вас квартира, счастливы ли вы владельцы небольшого уютного дома, наверняка, сталкивались с проблемой хранения большого количества вещей.
Недвижимость 24 собрала советы, как грамотно обустроить пространство для хранения вещей в квартире.
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Шкаф-стеллаж вокруг дверей
Дверной проем можно обустроить открытыми полками от пола до потолка. Сюда можно складывать книги, посуду, коробки с бумагами и прочие мелочи.
Шафа-стеллаж вокруг дверей
Встроенная мебель
Беспроигрышным вариантом хранения вещей в доме является встроенная мебель. Ее можно предусмотреть в спальне, прихожей, детской или кухне.
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Встроенная мебель поможет сэкономить пространство для хранения вещей
Подвешенные антресоли
Чтобы шкафы и тумбы не занимали все свободное пространство в комнате, их можно расположить под самым потолком.
Подвешенные антресоли в интерьере помещения
Рабочее место со стеллажом
Место, за которым вы работаете, также можно обустроить в зону для хранения габаритных или мелких вещей. Здесь можно хранить книги.
Встроенное рабочее место
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