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Телеканал новостей 24 Новости Декор и дом

Как сделать квартиру уютной: 7 простых шагов

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Как сделать квартиру уютной
Как сделать квартиру уютной / i.pinimg.com

Даже мелочи в декоре способны превратить ваш дом или квартиру в спокойное и уютное место. Как это сделать – читайте далее.

1. Креативный коврик

Коврик перед входной дверью – одна из первых вещей, которые мы видим, когда заходим в дом. Поэтому стоит уделить немного больше времени для его выбора. Не сдерживайте фантазию: вы можете выбрать яркие цвета или коврики из особых материалов вроде гальки.

Читайте также: Как уютно обустроить маленькую кухню: лайфхаки интерьера: фото

Коврик

2. Зимний сад

Обставьте комнаты декоративными растениями и вы заметите, как изменится интерьер. Какие именно растения стоит выбрать – читайте больше в нашем материале.

К слову, ими можно обставить не только комнату и балкон, но и ванну – например, поставить веточки эвкалипта.

 

Комнатные растения

 

3. Декоративные подушки

Новые декоративные подушки – это бюджетный вариант освежить дом, но довольно эффективный. Кроме того, маленькие подушки являются незаменимым предметом для зоны отдыха.

Декоративные подушки

4. Природные материалы

Можно добавить уюта дома, не потратив при этом ни копейки, ведь материалы для дизайна окружают нас повсюду: на улице, в парке, в лесу. Можно насобирать шишек и сложить их в вазочку в коридоре. Или из мха сделать наполнитель для флорариума.

5. Витраж

Чтобы в доме была приятная и теплая атмосфера, достаточно сделать кусочек витража в пролете дверей или в форточке на кухне.

Также дешевым вариантом будет современная витражная пленка. Она легко клеится на стекло и выглядит довольно эффектно. А летом она еще и защитит от солнца.

Витраж

6. Грифельная доска

Грифельная доска заменит милые записки от родных на холодильнике. Некоторые делают даже целые грифельные стены.

Лучше всего такие доски сочетаются с интерьерами, где большое пространство, например, в лофте.

 

7. Приобретите кресло-качалку

В кресле-качалке вы можете расслабиться и помечтать. Если в вашей квартире мало места, лучше купить большой и мягкий пуф.

Кресло-качалка

 

Теги: Советы LifeStyle Декор и дом
Источник: lifehacker
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