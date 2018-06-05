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Какими растениями украсить квартиру: фото

84 Читати новину українською
Какими растениями украсить дом
Какими растениями украсить дом / instagram/labotanie

Комнатные растения не только создают уют в доме, но и очищают воздух и имеют много других полезных свойств.

Если у вас до сих пор нет ни одного растения дома или в офисе, подумайте о том, что вы можете потерять. Есть растения, которые не требуют особого ухода, но зато дают немалую пользу.

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Суккуленты

Суккуленты очень неприхотливые растения, их может вырастить даже цветовод без всякого опыта. Кроме того, они прекрасно уживаются друг с другом – можно высадить различные виды суккулентов, а также комбинировать их с другими растениями, которые нуждаются в таких же условиях.

 

Допис, поширений kei0810a (@kei0810a)

 

Кактусы

Кактусы очень похожи на суккулентов – им не надо особой почвы и полива. Они прекрасно впишутся на рабочий стол в офисе или в квартире.

 

Допис, поширений La Botanie (@labotanie)

 

Фикус

Эксперты советуют держать фикус там, где он получает достаточное количество рассеянного света. Да и в тени он чувствует себя весьма неплохо. Чтобы листья растения красиво блестели, протрите влажной губкой пару раз в месяц.

 

Допис, поширений La Botanie (@labotanie)

 

Алоэ

Алоэ отличное решение для вашего интерьера, а еще и вспомогательное лекарственное растение. Еще одно преимущество алоэ – оно совсем неприхотливое. Зимой достаточно поливать растение раз в месяц, а летом – раз в неделю.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Декор и дом
Источник: 24 Канал
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