Какими растениями украсить квартиру: фото
Комнатные растения не только создают уют в доме, но и очищают воздух и имеют много других полезных свойств.
Если у вас до сих пор нет ни одного растения дома или в офисе, подумайте о том, что вы можете потерять. Есть растения, которые не требуют особого ухода, но зато дают немалую пользу.
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Суккуленты
Суккуленты очень неприхотливые растения, их может вырастить даже цветовод без всякого опыта. Кроме того, они прекрасно уживаются друг с другом – можно высадить различные виды суккулентов, а также комбинировать их с другими растениями, которые нуждаются в таких же условиях.
Кактусы
Кактусы очень похожи на суккулентов – им не надо особой почвы и полива. Они прекрасно впишутся на рабочий стол в офисе или в квартире.
Фикус
Эксперты советуют держать фикус там, где он получает достаточное количество рассеянного света. Да и в тени он чувствует себя весьма неплохо. Чтобы листья растения красиво блестели, протрите влажной губкой пару раз в месяц.
Алоэ
Алоэ отличное решение для вашего интерьера, а еще и вспомогательное лекарственное растение. Еще одно преимущество алоэ – оно совсем неприхотливое. Зимой достаточно поливать растение раз в месяц, а летом – раз в неделю.