Какими растениями украсить квартиру: фото

Комнатные растения не только создают уют в доме, но и очищают воздух и имеют много других полезных свойств.

Если у вас до сих пор нет ни одного растения дома или в офисе, подумайте о том, что вы можете потерять. Есть растения, которые не требуют особого ухода, но зато дают немалую пользу.

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Суккуленты

Суккуленты очень неприхотливые растения, их может вырастить даже цветовод без всякого опыта. Кроме того, они прекрасно уживаются друг с другом – можно высадить различные виды суккулентов, а также комбинировать их с другими растениями, которые нуждаются в таких же условиях.

Допис, поширений kei0810a (@kei0810a) 25 Тра 2018 р. о 2:16 PDT

Допис, поширений Pups And Succs (@pups.and.succs) 15 Тра 2018 р. о 4:01 PDT

Кактусы

Кактусы очень похожи на суккулентов – им не надо особой почвы и полива. Они прекрасно впишутся на рабочий стол в офисе или в квартире.

Допис, поширений İç Mekan Bitkileri (@ic_mekan_bitkileri) 5 Чер 2018 р. о 1:46 PDT

Допис, поширений Elin Harryson (@elajn) 3 Чер 2018 р. о 7:02 PDT

Допис, поширений La Botanie (@labotanie) 28 Бер 2018 р. о 4:59 PDT

Фикус

Эксперты советуют держать фикус там, где он получает достаточное количество рассеянного света. Да и в тени он чувствует себя весьма неплохо. Чтобы листья растения красиво блестели, протрите влажной губкой пару раз в месяц.

Допис, поширений La Botanie (@labotanie) 25 Лют 2018 р. о 2:01 PST

Допис, поширений İç Mekan Bitkileri (@ic_mekan_bitkileri) 10 Лют 2018 р. о 10:49 PST

Алоэ

Алоэ отличное решение для вашего интерьера, а еще и вспомогательное лекарственное растение. Еще одно преимущество алоэ – оно совсем неприхотливое. Зимой достаточно поливать растение раз в месяц, а летом – раз в неделю.

Допис, поширений Decoration (@fashiondekor) 5 Чер 2018 р. о 6:17 PDT