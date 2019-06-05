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      4 рослини, якими найкраще прикрасити квартиру

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      Якими рослинами прикрасити помешкання
      Якими рослинами прикрасити помешкання / unsplash.com

      Кімнатні рослини не тільки створюють затишок в оселі, а ще й очищають повітря та мають багато інших корисних властивостей.

      Якщо у вас досі немає жодної рослини вдома або в офісі, подумайте про те, що ви можете втратити. Є рослини, які не вимагають особливого догляду, але натомість дають чималу користь.

      Читайте також: Як легко освіжити інтер'єр помешкання до літа

      Сукуленти

      Сукуленти дуже невибагливі рослини, їх може виростити навіть квітникар без жодного досвіду. Крім того, вони чудово уживаються один з одним – ви можете висадити різні види сукулентів, а також комбінувати їх з іншими рослинами, які потребують таких же умов.

      сукуленти рослини вдома
      Сукуленти невибагливі і прості у догляді//Фото: unsplash.com

      Кактуси

      Кактуси дуже подібні на сукуленти – їм не треба особливого ґрунту та поливу. Вони чудово впишуться на робочий стіл в офісі чи у квартирі.

      рослини кактуси поради
      Кактуси чудово впишуться в інтер'єр помешкання//Фото: unsplash.com

      Фікус

      Спеціалісти радять тримати фікус там, де він отримує достатню кількість розсіяного світла. Водночас і в тіні він почуває себе досить непогано. Щоб листя рослини красиво блищало, протирайте його вологою губкою кілька раз на місяць.

      рослини фікус квартира
      Листя фікуса варто протирати кілька разів на місяць//Фото: unsplash.com

      Алое

      Алое не лише чудове рішення для вашого інтер'єру, а ще й помічна лікарська рослина. Ще одна перевага алое – воно зовсім невибагливе. Взимку досить поливати рослину раз на місяць, а влітку – раз в тиждень.

      рослини алое інтерєр
      Алое досить поливати один раз на місяць//Фото: unsplash.com

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      Теги: Декор і дім Дизайн Ідеї для інтер'єру Новини нерухомості Поради
      Джерело: 24 канал
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