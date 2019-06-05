4 рослини, якими найкраще прикрасити квартиру

Кімнатні рослини не тільки створюють затишок в оселі, а ще й очищають повітря та мають багато інших корисних властивостей.

Якщо у вас досі немає жодної рослини вдома або в офісі, подумайте про те, що ви можете втратити. Є рослини, які не вимагають особливого догляду, але натомість дають чималу користь.

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Сукуленти

Сукуленти дуже невибагливі рослини, їх може виростити навіть квітникар без жодного досвіду. Крім того, вони чудово уживаються один з одним – ви можете висадити різні види сукулентів, а також комбінувати їх з іншими рослинами, які потребують таких же умов.



Сукуленти невибагливі і прості у догляді//Фото: unsplash.com

Кактуси

Кактуси дуже подібні на сукуленти – їм не треба особливого ґрунту та поливу. Вони чудово впишуться на робочий стіл в офісі чи у квартирі.



Кактуси чудово впишуться в інтер'єр помешкання//Фото: unsplash.com

Фікус

Спеціалісти радять тримати фікус там, де він отримує достатню кількість розсіяного світла. Водночас і в тіні він почуває себе досить непогано. Щоб листя рослини красиво блищало, протирайте його вологою губкою кілька раз на місяць.



Листя фікуса варто протирати кілька разів на місяць//Фото: unsplash.com

Алое

Алое не лише чудове рішення для вашого інтер'єру, а ще й помічна лікарська рослина. Ще одна перевага алое – воно зовсім невибагливе. Взимку досить поливати рослину раз на місяць, а влітку – раз в тиждень.



Алое досить поливати один раз на місяць//Фото: unsplash.com