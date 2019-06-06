7 простих порад, як зробити квартиру затишнішою
Навіть дрібниці у декорі здатні перетворити будинок чи квартиру в спокійне та затишне місце, куди приємно повертатись після важкого робочого дня.
Що варто додати чи забрати в дизайн інтер'єру вашого помешкання, читайте далі у підбірці.
Читайте також: Як легко освіжити інтер'єр помешкання до літа
1. Креативний килимок
Килимок перед вхідними дверима – одна з перших речей, які ми бачимо, коли заходимо у будинок. Тому варто приділити трішки більше часу для його вибору. Не стримуйте фантазію: ви можете обрати яскраві кольори чи килимки з особливих матеріалів на зразок гальки.
Креативний килимок може стати яскравим доповненням будь-якої частини оселі
2. Рослини
Обставте кімнати декоративними рослинами і ви помітите, як зміниться інтер’єр. Які саме рослини найкраще підійдуть вашому помешканню, читайте тут.
До слова, ними можна обставити не тільки кімнату і балкон, але і ванну – наприклад, поставити там гілочки евкаліпту.
Кімнатні рослини
3. Декоративні подушки
Нові декоративні подушки – це бюджетний варіант освіжити оселю, але досить ефективний. Крім того, маленькі подушки є незамінним предмети для зони відпочинку.
Декоративні подушки
4. Природні матеріали
Можна додати затишку оселі, не витративши при цьому ні копійки, адже матеріали для дизайну оточують нас всюди: на вулиці, в парку, в лісі. Можна назбирати шишок і скласти їх у вазочку в коридорі. Або з моху зробити наповнювач для флораріуму.
Декор з природних матеріалів ідеально впишеться в інтер'єр
5. Вітраж
Щоб додати вашому помешканню яскравих акцентів, достатньо зробити шматочок вітражу у прольоті дверей або в кватирці на кухні.
Також дешевим варіантом буде сучасна вітражна плівка. Вона легко клеїться на скло і виглядає досить ефектно. А влітку вона ще й захистить від сонця.
Вітраж скло на вікні
Елементи декору з вітражного скла
6. Грифельна дошка
Грифельна дошка замінить милі записки від рідних на холодильнику. Дехто робить навіть цілі грифельні стіни.
Найкраще такі дошки поєднуються з інтер'єрами, де великий простір, наприклад, у лофті.
7. Купіть крісло-гойдалку
В такому кріслі вам захочеться релаксувати і мріяти. Якщо у вашій квартирі мало місця, хорошою альтернативою такому кріслові стане великий м'який пуф чи крісло-мішок.
Крісло-гойдалка
Зручне крісло-мішок додасть затишку помешканню
-
-
16 квіт 2019Як правильно зберігати речі вдома: практичні поради
-