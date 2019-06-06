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      7 простих порад, як зробити квартиру затишнішою

      828 Читать новость на русском
      Як зробити квартиру затишною
      Як зробити квартиру затишною / unsplash.com

      Навіть дрібниці у декорі здатні перетворити будинок чи квартиру в спокійне та затишне місце, куди приємно повертатись після важкого робочого дня.

      Що варто додати чи забрати в дизайн інтер'єру вашого помешкання, читайте далі у підбірці.

      Читайте також: Як легко освіжити інтер'єр помешкання до літа

      1. Креативний килимок

      Килимок перед вхідними дверима – одна з перших речей, які ми бачимо, коли заходимо у будинок. Тому варто приділити трішки більше часу для його вибору. Не стримуйте фантазію: ви можете обрати яскраві кольори чи килимки з особливих матеріалів на зразок гальки.


      Креативний килимок може стати яскравим доповненням будь-якої частини оселі

      2. Рослини

      Обставте кімнати декоративними рослинами і ви помітите, як зміниться інтер’єр. Які саме рослини найкраще підійдуть вашому помешканню, читайте тут.

      До слова, ними можна обставити не тільки кімнату і балкон, але і ванну – наприклад, поставити там гілочки евкаліпту.

      Кімнатні рослини

       

      3. Декоративні подушки

      Нові декоративні подушки – це бюджетний варіант освіжити оселю, але досить ефективний. Крім того, маленькі подушки є незамінним предмети для зони відпочинку.

      Декоративні подушки

      4. Природні матеріали

      Можна додати затишку оселі, не витративши при цьому ні копійки, адже матеріали для дизайну оточують нас всюди: на вулиці, в парку, в лісі. Можна назбирати шишок і скласти їх у вазочку в коридорі. Або з моху зробити наповнювач для флораріуму.


      Декор з природних матеріалів ідеально впишеться в інтер'єр

      5. Вітраж

      Щоб додати вашому помешканню яскравих акцентів, достатньо зробити шматочок вітражу у прольоті дверей або в кватирці на кухні.

      Також дешевим варіантом буде сучасна вітражна плівка. Вона легко клеїться на скло і виглядає досить ефектно. А влітку вона ще й захистить від сонця.

      Вітраж скло на вікні


      Елементи декору з вітражного скла

      6. Грифельна дошка

      Грифельна дошка замінить милі записки від рідних на холодильнику. Дехто робить навіть цілі грифельні стіни.

      Найкраще такі дошки поєднуються з інтер'єрами, де великий простір, наприклад, у лофті.

      7. Купіть крісло-гойдалку

      В такому кріслі вам захочеться релаксувати і мріяти. Якщо у вашій квартирі мало місця, хорошою альтернативою такому кріслові стане великий м'який пуф чи крісло-мішок.

      Крісло-гойдалка

      крісло мішок поради затишна квартира
      Зручне крісло-мішок додасть затишку помешканню

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      Теги: Новини нерухомості Ідеї для інтер'єру Дизайн Декор і дім Поради
      Джерело: lifehacker
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