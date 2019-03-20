Аренда жилья в Украине: где самая дешевая и самая дорогая – инфографика
Во сколько в среднем обходится аренда однокомнатной квартиры в городах Украины. Где съемное жилье обходится дороже, а где дешевле.
Недвижимость 24 сравнила цены на аренду 1-комнатного жилья в регионах Украины.
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Прогнозируемо, что дороже всего за аренду однокомнатки придется выложить в Киеве – в среднем 6 636 гривен.
По данным Госстата, средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в декабре 2018 года составляла 3 352 гривны. То есть в столице за эту сумму можно было арендовать только половину однокомнатной квартиры.
Вслед за Киевом, лидерами по высоким ценам на съемное жилье стали Одесса и Львов. 1-комнатное жилье здесь можно снять в среднем за 5,5 и 4,5 тысячи гривен соответственно.
Зато дешевле всего однокомнатную квартиру в Украине можно арендовать на Луганщине и Прикарпатье. Здесь средняя цена аренды однокомнатки даже не дотягивает до 2 тысяч гривен за месяц. В конце концов, сравните сами.
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Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в городах Украины (2018):
- Киев – 6 636 гривен;
- Одесская область – 5 457 гривен;
- Львовская – 4 488 гривен;
- Закарпатская – 3 641 гривна;
- Харьковская – 3 447 гривен;
- Черновицкая – 3 372 гривны;
- Ровенская – 3 357 гривен;
- Винницкая – 3 338 гривен;
- Хмельницкая – 3 005 гривен;
- Киевская – 2 906 гривен;
- Черкасская – 2 830 гривен;
- Житомирская – 2 810 гривен;
- Полтавская – 2 703 гривны;
- Волынская – 2 560 гривен;
- Кировоградская – 2 528 гривен;
- Тернопольская – 2 469 гривен;
- Днепропетровская - 2 452 гривны;
- Николаевская – 2 281 гривна;
- Запорожская - 225 гривен;
- Донецкая – 2 145 гривен;
- Херсонская – 2136 гривен;
- Черниговская – 2 096 гривен;
- Сумская – 2 022 гривны;
- Ивано-Франковская – 1 960 гривен;
- Луганская – 1 783 гривны.
Сколько в среднем стоила аренда 1-комнатной квартиры в городах Украины в конце 2018 года
Накануне Недвижимость 24 писала, чем обусловлены такие высокие цены на аренду квартир во Львове.
СРАВНИТЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ:
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