Аренда жилья в Украине: где самая дешевая и самая дорогая – инфографика

Во сколько в среднем обходится аренда однокомнатной квартиры в городах Украины. Где съемное жилье обходится дороже, а где дешевле.

Недвижимость 24 сравнила цены на аренду 1-комнатного жилья в регионах Украины.

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Прогнозируемо, что дороже всего за аренду однокомнатки придется выложить в Киеве – в среднем 6 636 гривен.

По данным Госстата, средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в декабре 2018 года составляла 3 352 гривны. То есть в столице за эту сумму можно было арендовать только половину однокомнатной квартиры.

Вслед за Киевом, лидерами по высоким ценам на съемное жилье стали Одесса и Львов. 1-комнатное жилье здесь можно снять в среднем за 5,5 и 4,5 тысячи гривен соответственно.

Зато дешевле всего однокомнатную квартиру в Украине можно арендовать на Луганщине и Прикарпатье. Здесь средняя цена аренды однокомнатки даже не дотягивает до 2 тысяч гривен за месяц. В конце концов, сравните сами.

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Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в городах Украины (2018):

Киев – 6 636 гривен; Одесская область – 5 457 гривен; Львовская – 4 488 гривен; Закарпатская – 3 641 гривна; Харьковская – 3 447 гривен; Черновицкая – 3 372 гривны; Ровенская – 3 357 гривен; Винницкая – 3 338 гривен; Хмельницкая – 3 005 гривен; Киевская – 2 906 гривен; Черкасская – 2 830 гривен; Житомирская – 2 810 гривен; Полтавская – 2 703 гривны; Волынская – 2 560 гривен; Кировоградская – 2 528 гривен; Тернопольская – 2 469 гривен; Днепропетровская - 2 452 гривны; Николаевская – 2 281 гривна; Запорожская - 225 гривен; Донецкая – 2 145 гривен; Херсонская – 2136 гривен; Черниговская – 2 096 гривен; Сумская – 2 022 гривны; Ивано-Франковская – 1 960 гривен; Луганская – 1 783 гривны.

Сколько в среднем стоила аренда 1-комнатной квартиры в городах Украины в конце 2018 года

Накануне Недвижимость 24 писала, чем обусловлены такие высокие цены на аренду квартир во Львове.

СРАВНИТЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ: