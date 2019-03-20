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      Аренда жилья в Украине: где самая дешевая и самая дорогая – инфографика

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      Цена аренды квартиры в городах Украины
      Цена аренды квартиры в городах Украины / Коллаж 24 канала

      Во сколько в среднем обходится аренда однокомнатной квартиры в городах Украины. Где съемное жилье обходится дороже, а где дешевле.

      Недвижимость 24 сравнила цены на аренду 1-комнатного жилья в регионах Украины.

      Читайте также: Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы

      Прогнозируемо, что дороже всего за аренду однокомнатки придется выложить в Киеве – в среднем 6 636 гривен.

      По данным Госстата, средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в декабре 2018 года составляла 3 352 гривны. То есть в столице за эту сумму можно было арендовать только половину однокомнатной квартиры.

      Вслед за Киевом, лидерами по высоким ценам на съемное жилье стали Одесса и Львов. 1-комнатное жилье здесь можно снять в среднем за 5,5 и 4,5 тысячи гривен соответственно.

      Зато дешевле всего однокомнатную квартиру в Украине можно арендовать на Луганщине и Прикарпатье. Здесь средняя цена аренды однокомнатки даже не дотягивает до 2 тысяч гривен за месяц. В конце концов, сравните сами.

      Читайте также: Вывести рынок арендного жилья из тени: как это планируют воплотить в Украине

      Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в городах Украины (2018):

      1. Киев – 6 636 гривен;
      2. Одесская область – 5 457 гривен;
      3. Львовская – 4 488 гривен;
      4. Закарпатская – 3 641 гривна;
      5. Харьковская – 3 447 гривен;
      6. Черновицкая – 3 372 гривны;
      7. Ровенская – 3 357 гривен;
      8. Винницкая – 3 338 гривен;
      9. Хмельницкая – 3 005 гривен;
      10. Киевская – 2 906 гривен;
      11. Черкасская – 2 830 гривен;
      12. Житомирская – 2 810 гривен;
      13. Полтавская – 2 703 гривны;
      14. Волынская – 2 560 гривен;
      15. Кировоградская – 2 528 гривен;
      16. Тернопольская – 2 469 гривен;
      17. Днепропетровская - 2 452 гривны;
      18. Николаевская – 2 281 гривна;
      19. Запорожская - 225 гривен;
      20. Донецкая – 2 145 гривен;
      21. Херсонская – 2136 гривен;
      22. Черниговская – 2 096 гривен;
      23. Сумская – 2 022 гривны;
      24. Ивано-Франковская – 1 960 гривен;
      25. Луганская – 1 783 гривны.

      Оренда квартири ціна інфографіка

      Сколько в среднем стоила аренда 1-комнатной квартиры в городах Украины в конце 2018 года

      Накануне Недвижимость 24 писала, чем обусловлены такие высокие цены на аренду квартир во Львове.

      СРАВНИТЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ:

       
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      Теги: Новости недвижимости Инфографика Статистика Цены на недвижимость Рынок недвижимости Аренда недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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