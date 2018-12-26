За сколько можно арендовать квартиру в Черкассах: цифры от риэлторов
Какие квартиры являются самыми популярными среди арендаторов в Черкассах и во сколько обойдется аренда квартиры в этом областном центре в начале 2019 года.
По словам местных риэлторов, в течение 2018 года средняя стоимость месяца аренды жилья в Черкассах выросла ориентировочно на 15-20%.
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Арендодатели склонны идти на уступки и частично снижать цену перед началом отопительного сезона, чтобы хотя бы частично компенсировать съемщикам значительные расходы на оплату коммунальных услуг.
Как отмечает издание Domik.ua со ссылкой на местного риелтора Елену Дерябину, максимальный спрос на аренду квартир в Черкассах наблюдается в период с конца июля до начала сентября.
Преимущественно именно в этот период студенты ищут себе жилье на период учебного года. Впоследствии спрос падает примерно до начала новогодних праздников.
Уже привычно, наибольшей популярностью среди съемщиков в Черкассах пользуются однокомнатные квартиры – примерно 60% он всех квартир, которые выставлены для аренды в городе.
Каждая третья квартира (30%), которой интересуются арендаторы, это двухкомнатная. Наименее популярным жильем для аренды является трехкомнатная квартира – о нем спрашивают лишь 10% квартиросъемщиков.
По данным местных агентств недвижимости, чаще снимают жилье в микрорайонах Таможня, Юго-Западный и в центре города.
Цены на аренду квартир в старых домах Черкасс
Арендой жилья в этих домах больше интересуются студенты, молодые пары и те, у кого достаточно ограниченный бюджет.
Например, снять на месяц однокомнатную квартиру в центре Черкасс обойдется минимум в 3 тысяч гривен.
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|3000
|3500
|3600
|Прицентральные районы
|2600
|3000
|3200
|Окраина города
|2300
|2700
|2900
Для сравнения, примерно столько же придется заплатить за аренду однокомнатки в Хмельницком.
Аренда квартиры в новостройках Черкасс
Снимать жилье в новом доме в Черкассах будет несколько дороже.
Обычно, съемщики интересуются расположением новостройки, удаленностью от транспортных развязок, наличием вблизи магазинов или супермаркетов и мест для парковки. Класс нового дома их интересует гораздо меньше.
Важным фактором при выборе жилья в новостройках является наличие индивидуального отопления, поскольку это позволяет существенно экономить на счетах за коммуналку.
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|6000
|9000
|11000
|Прицентральные районы
|5500
|8500
|10500
|Окраина города
|5000
|8000
|10000
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