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      За сколько можно арендовать квартиру в Черкассах: цифры от риэлторов

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      Аренда квартиры в Черкассах 2019
      Аренда квартиры в Черкассах 2019 / Фото из открытых источников

      Какие квартиры являются самыми популярными среди арендаторов в Черкассах и во сколько обойдется аренда квартиры в этом областном центре в начале 2019 года.

      По словам местных риэлторов, в течение 2018 года средняя стоимость месяца аренды жилья в Черкассах выросла ориентировочно на 15-20%.

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      Арендодатели склонны идти на уступки и частично снижать цену перед началом отопительного сезона, чтобы хотя бы частично компенсировать съемщикам значительные расходы на оплату коммунальных услуг.

      Как отмечает издание Domik.ua со ссылкой на местного риелтора Елену Дерябину, максимальный спрос на аренду квартир в Черкассах наблюдается в период с конца июля до начала сентября.

      Преимущественно именно в этот период студенты ищут себе жилье на период учебного года. Впоследствии спрос падает примерно до начала новогодних праздников.

      Уже привычно, наибольшей популярностью среди съемщиков в Черкассах пользуются однокомнатные квартиры – примерно 60% он всех квартир, которые выставлены для аренды в городе.

      Каждая третья квартира (30%), которой интересуются арендаторы, это двухкомнатная. Наименее популярным жильем для аренды является трехкомнатная квартира – о нем спрашивают лишь 10% квартиросъемщиков.

      По данным местных агентств недвижимости, чаще снимают жилье в микрорайонах Таможня, Юго-Западный и в центре города.

      Цены на аренду квартир в старых домах Черкасс

      Арендой жилья в этих домах больше интересуются студенты, молодые пары и те, у кого достаточно ограниченный бюджет.

      Например, снять на месяц однокомнатную квартиру в центре Черкасс обойдется минимум в 3 тысяч гривен.

      Минимальные цены на аренду квартир в Черкассах
      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 3000 3500 3600
      Прицентральные районы 2600 3000 3200
      Окраина города 2300 2700 2900

      Для сравнения, примерно столько же придется заплатить за аренду однокомнатки в Хмельницком.

      Аренда квартиры в новостройках Черкасс

      Снимать жилье в новом доме в Черкассах будет несколько дороже.

      Обычно, съемщики интересуются расположением новостройки, удаленностью от транспортных развязок, наличием вблизи магазинов или супермаркетов и мест для парковки. Класс нового дома их интересует гораздо меньше.

      Важным фактором при выборе жилья в новостройках является наличие индивидуального отопления, поскольку это позволяет существенно экономить на счетах за коммуналку.

      Минимальные цены аренды жилья в новостройках Черкасс
      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 6000 9000 11000
      Прицентральные районы 5500 8500 10500
      Окраина города 5000 8000 10000

      Ранее 24 канал сообщал, чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019 году.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Рынок недвижимости Новости Черкасс Аренда жилья Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 Канал
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