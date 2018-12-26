За скільки можна орендувати квартиру у Черкасах: цифри від ріелторів
Які квартири є найпопулярнішими серед орендарів у Черкасах і у скільки обійдеться оренда помешкання у цьому обласному центрі на початку 2019 року.
За словами місцевих ріелторів, впродовж 2018 року середня вартість місяця оренди житла у Черкасах зросла орієнтовно на 15-20%.
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Орендодавці схильні йти на поступки і частково знижувати ціну перед початком опалювального сезону, щоб хоча б частково компенсувати винаймачам значні витрати на оплату комунальних послуг.
Як зазначає видання Domik.ua, з посиланням на місцеву ріелторку Олену Дерябіну, максимальний попит на оренду квартир у Черкасах спостерігається у період з кінця липня до початку вересня.
Переважно саме в цей період студенти шукають собі житло на період навчального року. Згодом попит падає приблизно до початку новорічних свят.
Вже звично, найбільшою популярністю серед винаймачів у Черкасах користуються однокімнатні квартири – приблизно 60% він усіх квартир, які виставлені для оренди у місті.
Кожна третя квартира (30%), якою цікавляться орендарі, це двокімнатна. Найменш популярним житлом для оренди є трикімнатне помешкання – про нього розпитують лише 10% квартиронаймачів.
За даними місцевих агенцій з нерухомості, частіше винаймають житло в мікрорайонах Митниця, Південно-західний та в центрі міста.
Ціни на оренду квартир у старих будинках Черкас
Орендою житла у цих будинках більше цікавляться студенти, молоді пари та ті, у кого доволі обмежений бюджет.
Наприклад, виняйняти на місяць однокімнатну квартиру в центрі Черкас обійдеться щонайменше у 3 тисячі гривень.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|3000
|3500
|3600
|Прицентральні райони
|2600
|3000
|3200
|Окраїна міста
|2300
|2700
|2900
Для порівняння, приблизно ж стільки доведеться заплатити за оренду однокімнатки у Хмельницькому.
Оренда квартири у новобудовах Черкас
Винаймати помешкання у новозбудованому будинку у Черкасах буде дещо дорожче.
Зазвичай, винаймачі цікавляться розташуванням новобудови, віддаленістю від транспортних розв'язок, наявністю поблизу магазинів чи супермаркетів і місць для паркування. Клас нового будинку їх цікавить набагато менше.
Важливим фактором при виборі житла в новобудовах є наявність індивідуального опалення, оскільки це дозволяє суттєво економити на рахунках за комуналку.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|6000
|9000
|11000
|Прицентральні райони
|5500
|8500
|10500
|Околиці міста
|5000
|8000
|10000
Раніше 24 канал повідомляв, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.