За скільки можна орендувати квартиру у Черкасах: цифри від ріелторів

Які квартири є найпопулярнішими серед орендарів у Черкасах і у скільки обійдеться оренда помешкання у цьому обласному центрі на початку 2019 року.

За словами місцевих ріелторів, впродовж 2018 року середня вартість місяця оренди житла у Черкасах зросла орієнтовно на 15-20%.

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Орендодавці схильні йти на поступки і частково знижувати ціну перед початком опалювального сезону, щоб хоча б частково компенсувати винаймачам значні витрати на оплату комунальних послуг.

Як зазначає видання Domik.ua, з посиланням на місцеву ріелторку Олену Дерябіну, максимальний попит на оренду квартир у Черкасах спостерігається у період з кінця липня до початку вересня.

Переважно саме в цей період студенти шукають собі житло на період навчального року. Згодом попит падає приблизно до початку новорічних свят.

Вже звично, найбільшою популярністю серед винаймачів у Черкасах користуються однокімнатні квартири – приблизно 60% він усіх квартир, які виставлені для оренди у місті.

Кожна третя квартира (30%), якою цікавляться орендарі, це двокімнатна. Найменш популярним житлом для оренди є трикімнатне помешкання – про нього розпитують лише 10% квартиронаймачів.

За даними місцевих агенцій з нерухомості, частіше винаймають житло в мікрорайонах Митниця, Південно-західний та в центрі міста.

Ціни на оренду квартир у старих будинках Черкас

Орендою житла у цих будинках більше цікавляться студенти, молоді пари та ті, у кого доволі обмежений бюджет.

Наприклад, виняйняти на місяць однокімнатну квартиру в центрі Черкас обійдеться щонайменше у 3 тисячі гривень.

Мінімальні ціни на оренду квартир у Черкасах Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 3000 3500 3600 Прицентральні райони 2600 3000 3200 Окраїна міста 2300 2700 2900

Для порівняння, приблизно ж стільки доведеться заплатити за оренду однокімнатки у Хмельницькому.

Оренда квартири у новобудовах Черкас

Винаймати помешкання у новозбудованому будинку у Черкасах буде дещо дорожче.

Зазвичай, винаймачі цікавляться розташуванням новобудови, віддаленістю від транспортних розв'язок, наявністю поблизу магазинів чи супермаркетів і місць для паркування. Клас нового будинку їх цікавить набагато менше.

Важливим фактором при виборі житла в новобудовах є наявність індивідуального опалення, оскільки це дозволяє суттєво економити на рахунках за комуналку.

Мінімальні ціни оренди житла у новобудовах Черкас Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 6000 9000 11000 Прицентральні райони 5500 8500 10500 Околиці міста 5000 8000 10000

Раніше 24 канал повідомляв, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.