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      Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити

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      Субсидія для зйомної квартири - інструкція оформлення субсидії для орендаторів житла
      Як оформити субсидію для орендованого житла / 24 канал

      Орендарі житла мають такі самі права на комунальну субсидію від держави, як і "прописані" громадяни. Як її оформити і куди звертатися – журналісти 24 каналу підготували зручну пам'ятку.

      Хто має право на субсидію?

      Сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша від визначеного для них обов’язкового платежу.

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      Обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї, пояснюють у Міністерстві соціальної політики. Щоб його розрахувати, треба:

      - обчислити середньомісячний сукупний дохід родини;
      - поділити його на кількість членів домогосподарства, визначити середньомісячний дохід на одну особу;
      - дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму – 1777 гривень;
      - отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на 15%. Це буде відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
      - розрахувати розмір обов’язкового платежу: обов’язковий відсоток платежу помножити на середньомісячний сукупний дохід.

      Наприклад, у родині 4 особи, батьки +2 дітей. Орендують квартиру у Києві. Тато має зарплату 9000 гривень, мама – 8 000. За комуналку мають сплатити 3500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід буде – 17 000. Середньомісячний дохід на одну особу – 4250.

      Відсоток від середьомісячного сукупного доходу: 4250/1777/2*15%=0,18.

      Розмір обов'язкового платежу: 17000*0,18=3060. Це менше, ніж родина має сплатити за ЖКП – отже, така родина має право на субсидію.

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      Які документи потрібні для оформлення субсидії в орендованому житлі

      1. Договір про оренду. Його не треба завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів – власника житла та орендаря.

      2. Заява про призначення житлової субсидії.

      3. Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

      Бланки заяв та зразки їх заповнення є на сайті Мінсоцполітики

      4. Довідки про доходи, якщо дані про них відсутні в ДФС, ПФУ.

      Куди звертатися по субсидію

      Заповнені документи потрібно надіслати поштою у ваш орган соціального захисту населення за місцем проживання. Також оформити субсидію можна онлайн – на сайті Мінсоцполітики

      Перелік структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, куди необхідно звертатись для призначення субсидій, є на сайті Мінсоцу.

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      Кому субсидію не дадуть

      Орендарі житла, що претендують на субсидію, можуть не отримати її, якщо:

      - хтось із членів родини здійснив упродовж останнього року покупку на суму понад 50 000 гривень;
      - хтось із членів родини має транспорт з датою випуску менше 5 років, що підлягає держреєстрації (окрім пільгового транспорту);
      - у родині є особа, якій виповнилося 18 років станом на початок періоду, за який враховуються доходи родини, і ця особа отримувала дохід, менший за мінімальний, і не сплачувала ЄСВ (єдиний соціальний внесок) понад 3 місяці;
      - у випадку заборгованості по сплаті ЖКП понад 2 місяці.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини нерухомості Новини нерухомості України ЖКГ Статті Субсидії Оренда житла
      Джерело: 24 канал
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