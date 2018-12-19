Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению

Арендаторы жилья имеют такие же права на коммунальную субсидию от государства, как и "прописанные" граждане. Как ее оформить и куда обращаться – журналисты 24 канала подготовили удобную памятку.

Кто имеет право на субсидию

Семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

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Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи, объясняют в министерстве социальной политики. Чтобы его рассчитать, нужно:

- вычислить среднемесячный совокупный доход семьи;

- поделить его на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;

- доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума – 1777 гривен.

- полученный результат разделить на 2, а затем умножить на 15%. Это будет процент от среднемесячного совокупного дохода.

- рассчитать размер обязательного платежа: обязательный процент платежа умножить на среднемесячный совокупный доход.

Например, в семье 4 человека, родители + 2 детей. Арендуют квартиру в Киеве. Отец получает зарплату 9 000 гривен, мать – 8 000. За коммуналку должны заплатить 3500 гривен. Среднемесячный совокупный доход будет – 17 000. Среднемесячный доход на одного человека – 4250.



Процент от среднемесячного совокупного дохода:4250/1777/2*15%=0,18.



Размер обязательного платежа: 17000*0,18=3060. Это меньше, чем семья должна заплатить за ЖКУ – значит, такая семья имеет право на субсидию.

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Какие документы нужны для оформления субсидии в арендованном жилье

1. Договор об аренде.

Его не надо заверять нотариально, достаточно лишь двух подписей - владельца жилья и арендатора.

2. Заявление о назначении жилищной субсидии.

3. Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

Бланки заявлений и образцы их заполнения есть на сайте Минсоцполитики.

4. Справки о доходах, если данные о них отсутствуют в ГФС, НФУ.

Куда обращаться за субсидией

Заполненные документы необходимо отправить по почте в ваш орган социальной защиты населения по месту жительства. Также оформить субсидию можно онлайн – на сайте Минсоцполитики.

Перечень структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения, куда необходимо обращаться для назначения субсидий, есть на сайте Минсоц.

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Кому субсидию не дадут

Арендаторы жилья, претендующих на субсидию, могут не получить ее, если:

- кто-то из членов семьи совершил в течение последнего года покупку на более 50 000 гривен;

- кто-то из членов семьи имеет транспорт с датой выпуска менее 5 лет и который подлежит госрегистрации (кроме льготного транспорта);

- в семье есть лицо, которому исполнилось 18 лет по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы семьи, и это лицо получало доход, меньше минимального, и не платило ЕСВ более 3 месяцев

- в случае задолженности по уплате ЖКУ больше 2 месяцев.

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