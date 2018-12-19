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      Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению

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      Субсидия для съемной квартиры - инструкция оформления субсидии для арендованого жилья
      Как оформить субсидию для арендованного жилья / 24 канал

      Арендаторы жилья имеют такие же права на коммунальную субсидию от государства, как и "прописанные" граждане. Как ее оформить и куда обращаться – журналисты 24 канала подготовили удобную памятку.

      Кто имеет право на субсидию

      Семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

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      Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи, объясняют в министерстве социальной политики. Чтобы его рассчитать, нужно:

      - вычислить среднемесячный совокупный доход семьи;
      - поделить его на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;
      - доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума – 1777 гривен.
      - полученный результат разделить на 2, а затем умножить на 15%. Это будет процент от среднемесячного совокупного дохода.
      - рассчитать размер обязательного платежа: обязательный процент платежа умножить на среднемесячный совокупный доход.

      Например, в семье 4 человека, родители + 2 детей. Арендуют квартиру в Киеве. Отец получает зарплату 9 000 гривен, мать – 8 000. За коммуналку должны заплатить 3500 гривен. Среднемесячный совокупный доход будет – 17 000. Среднемесячный доход на одного человека – 4250.

      Процент от среднемесячного совокупного дохода:4250/1777/2*15%=0,18.

      Размер обязательного платежа: 17000*0,18=3060. Это меньше, чем семья должна заплатить за ЖКУ – значит, такая семья имеет право на субсидию.

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      Какие документы нужны для оформления субсидии в арендованном жилье

      1. Договор об аренде.

      Его не надо заверять нотариально, достаточно лишь двух подписей - владельца жилья и арендатора.

      2. Заявление о назначении жилищной субсидии.

      3. Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

      Бланки заявлений и образцы их заполнения есть на сайте Минсоцполитики.

      4. Справки о доходах, если данные о них отсутствуют в ГФС, НФУ.

      Куда обращаться за субсидией

      Заполненные документы необходимо отправить по почте в ваш орган социальной защиты населения по месту жительства. Также оформить субсидию можно онлайн – на сайте Минсоцполитики.

      Перечень структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения, куда необходимо обращаться для назначения субсидий, есть на сайте Минсоц.

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      Кому субсидию не дадут

      Арендаторы жилья, претендующих на субсидию, могут не получить ее, если:

      - кто-то из членов семьи совершил в течение последнего года покупку на более 50 000 гривен;
      - кто-то из членов семьи имеет транспорт с датой выпуска менее 5 лет и который подлежит госрегистрации (кроме льготного транспорта);
      - в семье есть лицо, которому исполнилось 18 лет по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы семьи, и это лицо получало доход, меньше минимального, и не платило ЕСВ более 3 месяцев
      - в случае задолженности по уплате ЖКУ больше 2 месяцев.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости недвижимости Новости недвижимости Украины ЖКХ Статьи Аренда жилья Субсидии
      Источник: 24 канал
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