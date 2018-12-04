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      Как изменились цены на газ и расходы на субсидии за 5 лет: инфографика

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      Цены на газ и расходы на субсидии в Украине за 5 лет - инфографика
      Цены на газ и субсидии: как изменились за 5 лет / 24 канал

      Рост бюджетных расходов на субсидии за последние 5 лет – сумасшедший. С 10 миллиардов в 2014 до 73 миллиардов в 2018 – такова динамика роста. Причина – в подорожании газа и энергоносителей. Но еще больше – в желании правительства "защитить" несостоятельных. При том, что у правительства недостаточно денег для этого.

      Как менялись цены на газ и расходы на субсидии

      По данным "Нафтогаза", во второй половине 2014 года за газ для обогрева помещения при потреблении до 2500 кубов украинцы платили 1089 гривен. В 2015 из-за изменения правил расчета стоимости газа – потребленный для нужд отопления помещения газ, объемом более 1200 в отопительный период и более 200 кубических метров в неотапливаемый – стоил уже 7188 гривен за тысячу "кубов" (и 3600 гривен – в случае потребления меньше 1200 и 200 кубометров соответственно). Именно тогда правительство провозгласило, что защитит граждан, которые не в состоянии платить, за счет бюджета. Упростил порядок предоставления субсидии. И поэтому в 2016 году расходы на субсидии из бюджета значительно выросли – с 19 до 48 миллиардов гривен.

      Как менялись цены на газ и размер субсидий

      В 2016 году формирование тарифа на газ снова пересмотрели. С 1 мая он стал стоить 6900 гривен за тысячу кубометров для всех нужд бытовых потребителей в природном газе. Расходы на субсидии также выросли – почти 69 миллиардов гривен. Но интересно – до октября 2018 газ не дорожал, более двух лет. Зато расходы на субсидии росли – до 73 миллиардов в текущем году.

      Зато в октябре 2018-го украинское правительство "вымучило" решение об очередном повышении тарифа на газ – чтобы "подтянуть" его до рыночного уровня и для сокращения дефицита бюджета. Теперь украинцы будут платить 8550 гривен за тысячу кубометров. Но стало очевидно, что бюджет же не резиновый. И надо дефицит уменьшать. Поэтому были пересмотрены правила начисления субсидий. В результате количество субсидиантов уменьшилось, как и расходы – на 2019 на них заложено 57 миллиардов гривен.

      Читайте также: Тарифы на газ в Украине и у соседей: кто сколько может купить (инфографика)

      При чем здесь дефицит бюджета

      Наличие бюджетного дефицита означает, что в плановом бюджетном году в бюджет включены такие расходы, которые не имеют денежного обеспечения. То есть – огромные расходы на субсидии нам нечем покрывать. А доходов бюджета (а они на 80% состоят из наших налогов) на них не хватает.

      Хотя дефицит бюджета не зависит напрямую от субсидирования. Например, в 2014-2015 годах мы также имели значительный бюджетный дефицит, и значительно меньшие расходы на субсидии. Но в 2016 году расходы на субсидии составляли половину размера госбюджета. А в 2018 эти показатели почти одинаковые.

      При этом граждане (и бизнес), которые платят налоги – и за газ и другие энергоносители платят дважды. Первый – за собственное потребление, второй – своими налогами на субсидии другим гражданам. А вместо субсидий эти деньги могли быть направлены на другие цели. В том числе – и социальные. Но лучше бы в развитие и прогресс.

      Если не давать субсидий – часть граждан, особенно пенсионеры, не сможет платить и замерзнет без отопления. "Нищета и геноцид". В то же время в большинстве стран Европы понятия субсидий от государства на оплату коммунальных платежей не существует. Похожие понятие есть  в Польше, Латвии и Эстонии. Но там малообеспеченных граждан – до 5% от всех. В Украине субсидии получает треть граждан.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Тарифы на газ Новости Украины Публикации Статьи Бюджет Инфографика Субсидии
      Источник: 24 канал
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