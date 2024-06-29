В "Азове" рассказали, что с начала года россияне непрерывно атаковали позиции Сил обороны вблизи Тернов. Ситуация на направлении была угрожающей: оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить поселок.

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Как защитники отбили нашествие оккупантов вблизи Тернов

В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполовки и закрепились на освобожденных позициях,

– сообщили защитники.

Часть оккупантов понесла тяжелые потери. Наши воины десятками уничтожали вражескую технику, а личный состав - сотнями.

Теперь российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без какого-либо плана.

Пресс-служба "Азов" показала ликвидацию оккупанта на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям. Кадры записаны на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов".

Видео с только что отбитых позиций вблизи Тернов: видео 18+