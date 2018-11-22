Украина имеет свой газ, а покупает его за рубежом. Зачем и почему? Да еще и с ценой на газ что-то непонятное творится. Почему украинцы не могут использовать газ собственной добычи и платить за него дешевле?

Такие мысли приходят в голову, пожалуй, каждому украинцу. Но если не знать цифр и нюансов – можно стать жертвой политиков–манипуляторов. Или еще каких–то нехороших людей, которые используют наболевшее в своих интересах.

Вот, например, пост–боль:

Подобные посты периодически появляются в новостной ленте соцсетей. Утверждение не совсем правдивое и манипулятивное. "Дядю Вову" ​​как раз есть, за что винить.

А в вопросе собственной добычи газа в Украине есть немало аспектов. И не все они – на пользу бытовым потребителям.

Давайте попробуем разобраться, почему же мы не имеем своего дешевого газа.

Миф 1. Мы добываем газа больше, чем потребляем

Добывает собственного газа Украиной у 20 миллиардов кубометров. Точнее – в 2017 году добыли 20,5 миллиардов кубометров. А вот потребляем больше. В 2017 году по данным "Нафтогаза" в Украине потребили 31, 9 миллиарда кубических метров газа (в 2016-м – 33,2 миллиарда). Из них 11,2 миллиарда – потребили бытовые потребители. Предприятия ТКЭ, которые производят тепловую энергию для населения, использовали еще 4,6 миллиарда, газ для производства тепла для бюджетных учреждений и промышленности – еще 1 миллиард кубометров. Промышленные потребители использовали 9,1 миллиарда кубометров. Еще 0,5 миллиарда кубометров газа потребили учреждения, а 4,4 миллиарда – это технологические затраты газа.

А добыло "Укргазвыдобування", которое обеспечивает население газом, в 2017 году 15,2 миллиарда кубических метров газа. А только для нужд населения и ТКЭ надо было 16,8 миллиарда.



В Украине собственного газа добывают меньше, чем потребляют

Миф 2. Все добытый газ забирают олигархи. Или власть. или враги

На самом деле в основном добытый газ Украина и потребляет. Но проблема в том, что продавать газ промышленности – выгоднее. Потому максимальная цена газа для промышленных потребителей – 14 тысяч гривен за тысячу кубометров (была в сентябре, по данным НКРЭ КП). Промышленность не подпадает под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Под это действие попадают бытовые потребители. Поэтому для нас цена ниже – 8550 с ноября.

Логично, что частные компании, которые добывают газ, продают его туда, где могут заработать. И экспортировать газ – им тоже выгодно.

А еще из-за наличия специальных цен хорошо себя чувствует такая схема, когда газопоставщик якобы продает газ бытовым потребителям, а на самом деле – промышленности. Разницу в цене при этом он аккуратно кладет себе в карман.

Из-за этого неравенства на рынке газа МВФ и настаивает на выравнивании цен. Потому что не может рынок развиваться по условиям здоровой конкуренции, когда есть что-то "специальное". Отсюда и следующий миф.



Украина неэффективно тратит энергию

Миф 3. Цену на газ нам навязывает МВФ

Цену на газ в идеале должен формировать рынок. Мы свое "в идеале" только создаем. Поэтому считаем газ по мировым ценам. Чтобы начать высчитывать цену на газ по-своему – нужно, чтобы в Украине нормально, по мировым стандартам, работали товарные биржи. Ведь сейчас у нас рынок газа неорганизованный. Но значительно отличаться от мировой цена на газ все равно не будет. Потому что украинская газодобыча – все равно часть мировой.

При этом, чтобы позволить себе дешевый газ, его надо добывать действительно много. И технологически, чтобы себестоимость добычи была низкой.

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По факту, за газ налогоплательщики сегодня платят дважды – по счетам в платежках и тех, кто получает субсидию. Потому платятся они из наших налогов. Выход – монетизировать субсидии, побуждать их получателей к экономии. И выплачивать не из бюджета, а из дохода "Нафтогаза", например. К слову, его руководитель Андрей Коболев уже выразил такую ​​готовность.

Миф 4. Добыча газа в Украине уничтожили олигархи

Олигархи на добыче газа, наоборот, зарабатывают. Значительно способствовала сокращению украинского газодобычи Россия – ей было выгодно, чтобы Украина покупала ее газ. По цене, которая нравится России. О газовых контрактах между Украиной и Россией до сих пор можно проводить не одно расследование и писать не одну книгу. (К слову, вспомните, кто эти контракты нам устроил, и что сейчас обещает этот человек).

И пока мы сидели на российской "газовой игле", обеспечивая сверхприбыли соседу, потеряли время и эффективность газодобывающей отрасли. И когда на мировом рынке цены на газ упали, мы этого даже не заметили, потому что с нашими пенсионными и бюджетными дефицитами еще и приходится инвестировать в газодобывающую отрасль. А развитию газодобычи в Украине как раз и мешают отсутствие инвестиций в разведку, переработку и энергоэффективность, а также сложные бюрократические процедуры.

При этом Украина имеет очень хороший потенциал газового транзитера – мы обладаем третьими в мире (после США и России) газохранилищами по объему.

Миф 5. Украина никогда не станет газо независимой

Украина имеет действующую Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины. По ней до 2020 года мы будем добывать около 28 миллиардов кубометров газа. Потенциал – в Украине 5% мировых нефтегазовых запасов.



Украина имеет энергетические запасы

Если всерьез взяться за энергоэффективность и альтернативные виды энергии – Украина перестанет покупать зарубежный газ. Но чтобы полностью обеспечить свои потребности только за счет собственного газа – нужно либерализовать сектор добычи и активно работать над привлечением инвестиций.

В итоге имеем: цена на газ вряд уменьшится. Это закон рынка и экономики. Чтобы что-то подешевело – его должно стать много. Причем быстро. А газ не может взяться из ниоткуда.

То, что обещают по удешевлению газа некоторые политики – не более, чем манипуляция. Сделать что-то дешевле для кого можно только тогда, когда кто-то другой за это заплатит. Как показывает опыт – политики не очень настроены платить за украинцев из собственного кармана, они предпочитают залезть в государственный карман – бюджет. Который наполняет кто – правильно, мы с вами.

Поэтому – приход дешевого газа очень маловероятен. А зачем же тогда нам разрабатывать газодобычу, спросите вы. Потому что это залог нашей энергонезависимости. Тогда нас трудно будет шантажировать перекрытием "краника". И навязывать чьи-то цены. А чтобы уменьшить давление на собственный карман – стоит потреблять газ экономно. По крайней мере, так делают в Европе, к которой мы стремимся.

В публикации использованы слайды и информация: из справочника "Энергетика Украины" и из годового отчета Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

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