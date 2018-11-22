Україна має свій газ, а купує його за кордоном. Навіщо і чому? Та ще й з ціною на газ щось незрозуміле коїться. Чому українці не можуть використовувати газ власного видобутку і платити за нього мало?

Такі думки приходять в голову, мабуть, кожного українця. Але якщо не знати цифр і нюансів – можна стати жертвою політиків-маніпуляторів. Або ще якихось нехороших людей, які використовують наболіле у своїх інтересах.

Ось, наприклад, пост-біль:

Подібні написи періодично з'являються у новинній стрічці соцмереж. Твердження не зовсім правдиве і маніпулятивне. "Дядю Вову" якраз є, за що винити.

А у питанні власного видобутку газу в Україні є чимало аспектів. І не всі вони – на користь побутовим споживачам.

Давайте спробуємо розібратись, чому ж ми не маємо свого дешевого газу.

Міф 1. Ми добуваємо газу більше, ніж споживаємо

Добуває власного газу Україна близько 20 мільярдів кубометрів. Точніше – у 2017 році добули 20,5 мільярда кубометрів. А от споживаємо більше. У 2017 році за даними "Нафтогазу" в Україні спожили 31,9 мільярда кубічних метрів газу (в 2016-му – 33,2 мільярда). З них 11,2 мільярда – спожили побутові споживачі. Підприємства ТКЕ, що виробляють теплову енергію для населення, використали ще 4,6 мільярда, газ для виробництва тепла для бюджетних установ та промисловості – ще 1 мільярд кубометрів. Промислові споживачі використали 9,1 мільярда кубометрів. Ще 0,5 мільярда кубометрів газу спожили бюджетні установи, а 4,4 мільярди – це технологічні витрати газу.

А видобуло "Укргазвидобування", яке забезпечує населення газом, у 2017 році 15,2 мільярда кубічних метрів газу. А тільки для потреб населення та ТКЕ треба було 16,8 мільярда.



В Україні власного газу добувають менше, ніж споживають

Міф 2. Весь видобутий газ забирають олігархи. Або влада. Або вороги

Насправді, в основному видобутий газ Україна і споживає. Але проблема в тому, що продавати газ промисловості – вигідніше. Бо максимальна ціна газу для промислових споживачів – 14 000 гривень за тисячу кубометрів (була у вересні, за даними НКРЕ КП). Промисловість не підпадає під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Під цю дію потрапляють побутові споживачі. Тому для нас ціна нижча – 8550 з листопада.

Логічно, що приватні компанії, які добувають газ, продають його туди, де можуть заробити. І експортувати газ – їм теж вигідніше.

А ще внаслідок наявності спеціальних цін добре себе почуває така схема, коли газопостачальник нібито продає газ побутовим споживачам, а насправді – промисловості. Різницю в ціні при цьому він акуратно кладе собі в кишеню.

Через цю нерівність на ринку газу МВФ і наполягає на вирівнюванні цін. Бо не може ринок розвиватись за умовами здорової конкуренції, коли є щось "спеціальне". Звідси і наступний міф.



Україна неефективно витрачає енергію

Міф 3. Ціну на газ нам нав'язує МВФ

Ціну на газ в ідеалі має формувати ринок. Ми своє "в ідеалі" тільки створюємо. Тому рахуємо газ за світовими цінами. Щоб почати вираховувати ціну на газ по-своєму – потрібно, щоб в Україні нормально, за світовими стандартами, працювали товарні біржі. Бо нині у нас ринок газу неорганізований. Але значно відрізнятися від світової ціна на газ все одно не буде. Бо українське газовидобування – все одно частина світового.

При цьому, щоб дозволити собі дешевий газ, його треба видобувати дійсно багато. І технологічно, щоб собівартість видобування була низькою.

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По факту, за газ платники податків сьогодні платять двічі – по рахунках у платіжках і за тих, хто отримує субсидію. Бо оплачуються вони з наших податків. Вихід – монетизувати субсидії, що спонукатиме їх отримувачів до економії. І виплачувати не з бюджету, а з доходу "Нафтогазу", наприклад. До слова, його керівник Андрій Коболєв вже висловив таку готовність.

Міф 4. Видобування газу в Україні знищили олігархи

Олігархи на видобуванні газу, навпаки, заробляють. Значно сприяла скороченню українського газовидобування Росія – їй було вигідно, щоб Україна купувала її газ. За ціною, яка подобається Росії. Про газові контракти між Україною і Росією досі можна проводити не одне розслідування і писати не одну книжку. (До слова, пригадайте, хто ті контракти нам влаштував, і що зараз обіцяє ця людина).

І поки ми сиділи на російській "газовій голці", забезпечуючи надприбутки сусіду, втратили час і ефективність газовидобувної галузі. І коли на світовому ринку ціни на газ впали, ми цього навіть не помітили, бо з нашими пенсійними і бюджетними дефіцитами ще й доводиться інвестувати в газодобувну галузь. А розвитку газовидобування в Україні якраз і заважають відсутність інвестицій в розвідку, переробку та енергоефективність, а також складні бюрократичні процедури.

При цьому Україна має дуже хороший потенціал газового транзитера – ми маємо треті у світі (після США та Росії) газосховища за об'ємом.

Міф 5. Україна ніколи не стане газонезалежною

Україна має чинну Концепцію розвитку газовидобувної галузі України. За нею до 2020 року ми маємо видобувати біля 28 мільярдів кубометрів газу. Потенціал є – в Україні 5% світових нафтогазових запасів.



Україна має енергетичні запаси

Якщо всерйоз взятися за енергоефективність і альтернативні види енергії – Україна перестане купувати закордонний газ. Але щоб повністю забезпечити свої потреби лише за рахунок власного газу – потрібно лібералізувати сектор видобування і активно працювати над залученням інвестицій.

У підсумку маємо: ціна на газ навряд зменшиться. Це закон ринку і економіки. Щоб щось подешевшало – його має стати багато. Причому швидко. А газ не може взятися нізвідки.

Те, що обіцяють щодо здешевлення газу деякі політики – не більше, ніж маніпуляція. Зробити щось дешевшим для когось можна тільки тоді, коли хтось інший за це заплатить. Як показує досвід – політики не дуже налаштовані платити за українців з власної кишені, вони надають перевагу залізанню в державну кишеню – бюджет. Який наповнює хто – правильно, ми з вами.

Тож прихід дешевого газу дуже малоймовірний. А навіщо ж тоді нам розробляти газовидобування, спитаєте ви. Тому що це запорука нашої енергонезалежності. Тоді нас важко буде шантажувати перекриттям "краника". І нав'язувати чиїсь ціни. А щоб зменшити тиск на власну кишеню – варто споживати газ економно. Принаймні, так роблять у Європі, до якої ми прагнемо.

У публікації використані слайди та інформація: з довідника "Енергетика України" та з річного звіту Асоціації газовидобувних компаній України.

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