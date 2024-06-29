В вооруженных силах Лукашенко жалуются, что Украина якобы "стягивает к границам войска и вооружение". Более того, абсурдно заявили, что западные страны якобы пытаются "втянуть Беларусь в войну". В СНБО уже отреагировали, передает 24 Канал.

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В Беларуси заявили о "подготовке к нападению"

Заместитель командующего силами специальных операций Беларуси заявил, что обстановка на границе якобы характеризуется "нарастанием напряженности".

"Коалиция западных стран "развязала горячий конфликт" вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки "втянуть нашу страну в войну". В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле. У нас есть информация, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику", – бредил Вадим Лукашевич.

Также жаловался, что в Житомирской области якобы размещены БМП, РСЗО, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника. Кроме того, развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки и используют БПЛА для разведки ситуации.

Войско Лукашенко уже якобы стянуло дополнительные силы и средства ПВО в районы возле Житомирской области. Более того, начальник зенитных ракетных войск командования ВВС Андрей Северинчик цинично заявил, что Беларусь "готова решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты территории и населения от возможных провокаций в воздушном пространстве".

Начальник генштаба Беларуси также жаловался, что последние недели якобы наблюдается "ничем не обоснованная и пока непонятная активность вблизи границ со стороны Украины".

Муравейко заявил, что в Овруч на Ровенско-Житомирском направлении якобы прибыли спецназовцы, что "настораживает".

Что на самом деле происходит на границе с Беларусью

На абсурдные заявления подчиненных Лукашенко уже отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО. Заметил, что информационная операция России по нагнетанию на границе с белорусами раскручивается. В частности, уже подключены военкоры, которые рассказывают, что мы якобы "готовим нападение на Беларусь".

В то же время, уже неделю как Россия придумывает разного рода вбросы, которые отрабатывают белорусские пограничники. Сама же угроза поступает из Беларуси – там есть российские ДРГ,

– отметил Андрей Коваленко.

Чиновник добавил, что задача россиян проста. В частности, путем нагнетания оттянуть туда больше украинских сил.

Любая информация о нашей активности в приграничье является ложью. Наличие россиян со стороны Беларуси в качестве ДРГ есть, но для вторжения сил там нет,

– подчеркнул руководитель ЦПД.