Известно, что в дальнейшем подразделения будут выполнять учебно-боевые задачи. Это направление остается угрожающим для нашего государства, пока Беларусь не прекратит поддерживать Россию в этой полномасштабной войне, которую страна-агрессор развязала против нашего государства. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Грозит ли проверка войск в Беларуси

Как отметил представитель ГПСУ, надо понимать, что Беларусь неоднократно проводила то ли учения, то ли проверку готовности своих войск.

Однако, по его словам, конечно, что за всем тем, что происходит на территории Беларуси активно следят подразделения нашей разведки для того, чтобы понимать, насколько ситуация может иметь угрожающий характер для Украины.

Но несмотря на все, на данный момент даже во время предыдущих проверок такой готовности или учений мы не фиксируем перемещений рядом с нашей границей ни техники, ни личного состава, в частности из подразделений армии Беларуси,

– пояснил Демченко.

Он также напомнил, что у России сейчас на территории Беларуси нет достаточных сил для того, чтобы осуществить вторжение на территорию нашего государства. Еще раньше страна-агрессор вывела свои подразделения, которые находились там на учениях.

Накануне стало известно, что Беларусь начала внезапную проверку воинских частей к выполнению задач по назначению. Для этого будут задействованы полигоны и участки местности у границ Украины и Польши.