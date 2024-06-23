Продолжающаяся работа в военной сфере свидетельствует о том, что Беларусь может готовиться к различным сценариям. Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что по желанию Кремля, армию

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Армию Беларуси уже могут перевести в чрезвычайное положение

Понятно, что Минск не имеет достаточного количества войск для того, чтобы начать, например, сухопутное наступление. Кроме того, нельзя утверждать, что с территории Беларуси, как в начале полномасштабного вторжения, полетят вертолеты.

В то же время мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что Министерство обороны Беларуси профинансирует закупку беспилотников для нужд армии. Отмечено, что с каждым годом количество беспилотников, закупаемых для нужд армии белорусской увеличивается, а их номенклатура расширяется.

Лукашенко еще 21 октября 2022 года, посещая один из полигонов Брестской области завил, что они уже обладают достаточным количеством БпЛА, чтобы гарантировать себе безопасность. Впоследствии он на публичных на непубличных совещаниях ставил приоритетом увеличение количества беспилотников. На это выделяют ресурсы, а бюджет на оборону увеличили на 30%, поэтому и происходят закупки,

– объяснил Павел Латушко.

Конечно, такое внимание к усилению белорусской армии не является беспричинным. Владимир Путин уже не впервые использует режим Лукашенко для собственных нужд, в частности военных. Это может происходить и сейчас.

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"Сделано много для того, чтобы можно было перевести армию Беларуси в режим войны. В частности, эта внезапная проверка боеготовности, постоянная работа полигонов. Это продолжается уже два года и имеет абсолютно системный и проактивный характер. К чему-то армию готовят. Не фиксируется, что определенные действия будут уже завтра. Но и это не означает, что они не состоятся послезавтра. Опять же, это зависит от того, захочет ли Россия. Сам Лукашенко на это не пойдет", – подчеркнул Латушко.

Бесспорно, для самопровозглашенного президента Беларуси нет выгоды в определенных агрессивных действиях. Он боится реакции белорусского народа, ведь его большая часть выступает против участия в войне против России.