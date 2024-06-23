Тривала робота у військовій сфері свідчить про те, що Білорусь може готуватися до різних сценаріїв. Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що за бажанням Кремля, армію

Радимо переглянути Чому Путін заговорив про зміну ядерної доктрини Росії та куди веде "спіраль ескалації"

Армію Білорусі вже можуть перевести у надзвичайний стан

Зрозуміло, що Мінськ немає достатньої кількості військ для того, аби розпочати, наприклад, сухопутний наступ. Крім того, не можна стверджувати, що з території Білорусі, як на початку повномасштабного вторгнення, полетять гелікоптери.

Водночас моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що Міністерство оборони Білорусі профінансує закупівлю безпілотників для потреб армії. Відзначено, що з кожним роком кількість безпілотників, що закуповуються для потреб армії білоруської збільшується, а їх номенклатура розширюється.

Лукашенко ще 21 жовтня 2022 року, відвідуючи один з полігонів Брестської області завив, що вони вже володіють достатньою кількості БпЛА, щоб гарантувати собі безпеку. Згодом він на публічних на непублічних нарадах ставив пріоритетом збільшення кількості безпілотників. На це виділяють ресурси, а бюджет на оборону збільшили на 30%, тому й відбуваються закупівлі,

– пояснив Павло Латушко.

Звісно, така увага до посилення білоруської армії не є безпричинною. Владімір Путін вже не вперше використовує режим Лукашенка для власних потреб, зокрема військових. Це може відбуватися і зараз.

Перегляньте також Білорусь скаржиться, що на кордоні побільшало українських військових: що кажуть у ДПСУ

"Зроблено багато для того, щоб можна було перевести армію Білорусі в режим війни. Зокрема, ця раптова перевірка боєготовності, постійна робота полігонів. Це триває вже два роки та має абсолютно системний і проактивний характер. До чогось армію готують. Не фіксується, що певні дії будуть вже завтра. Але й це не означає, що вони не відбудуться післязавтра. Знову ж, це залежить від того, чи захоче Росія. Сам Лукашенко на це не піде", – наголосив Латушко.

Безперечно, для самопроголошеного президента Білорусі немає вигоди в певних агресивних діях. Він боїться реакції білоруського народу, адже його більша частина виступає проти участі у війні проти Росії.