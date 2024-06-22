До перевірки також залучать підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО. Засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров сказав 24 Каналу, з чим це може бути пов'язано.

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Що задумав Лукашенко

У четвер, 20 червня, білоруський прикордонний комітет повідомив, що буцім на Житомирщині відбувається нарощування військової техніки та особового складу. ЗМІ Білорусі пов'язують таку раптову перевірку якраз-таки з учорашньою заявою.

Я думаю, що це всього лише привід. Може й немає жодного нарощування з українського боку. Ба більше, оголосити перевірку за день неможливо, до цього готуються тривалий час,

– наголосив Азаров.

Насправді ж таке рішення може бути пов'язаним зі США, які дозволили Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії.

Ще кілька тижнів тому, коли тільки-но про це заговорили, у Білорусі серйозно насторожилися. Так, сили спеціальних операцій передислокували від кордону з Литвою ближче до України – у Брестську та Гомельську області.

Що робитимуть білоруси

Олександр Азаров припустив, що білоруські військові будуть загороджувати та охороняти територію, споруджувати фортифікаційні споруди й обладнувати блокпости.

Виглядає так, наче Лукашенко вирішив вдертися на територію України <..> Але це лише залякування та демонстрація того, що у Лукашенка є армія. Щоб не розповідали, що вона застаріла та не має бойового досвіду,

– припустив засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL.