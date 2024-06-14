Вірменія оголосила про рішення вийти з ОДКБ. Документи, які отримало видання Politico дозволяють краще зрозуміти причини цього.

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Білорусь допомагала Азербайджану

Пакет документів із понад десятка листів, дипломатичних нот, товарних накладних та експортних паспортів свідчить, що Білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану у 2018 – 2022 роках. Тоді напруга у відносинах із Вірменією досягла свого піку.

Послуги передбачали модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового військового обладнання, що використовується для радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Документи містять листи білоруського державного агентства з експорту озброєнь до власних військово-промислових фірм щодо замовлень для Азербайджану найсучаснішого обладнання для наведення артилерії на ціль. Крім цього, також є листування між двома державами про закупівлю мобільних станцій боротьби з безпілотниками "Гроза-С" для збройних сил Азербайджану.

Позиція Білорусі була неоднозначною

В одному з дипломатичних повідомлень, з якими ознайомилося видання, мовиться, що білоруські підприємства відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також експорті білоруських товарів і послуг" до країни.

Азербайджан почав вторгнення до Вірменії у вересні 2022 року. Вірменія. своєю чергою, звернулась за допомогою до ОДКБ. Пізніше держава звинуватила блок у невиконанні своїх обов'язків.

Попри те, що на папері Александр Лукашенко є союзником Вірменії, раніше він називав президента Азербайджану Ільхама Алієва "нашою людиною" і казав, що ОДКБ було б "неправильно" протистояти йому.

Білорусь, яка є однією із найближчих союзниць Росії, навряд чи діяла б без підтримки Кремля.