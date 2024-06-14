Армения объявила о решении выйти из ОДКБ. Документы, которые получило издание Politico позволяют лучше понять причины этого.

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Беларусь помогала Азербайджану

Пакет документов из более десятка писем, дипломатических нот, товарных накладных и экспортных паспортов свидетельствует, что Беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в 2018 – 2022 годах. Тогда напряжение в отношениях с Арменией достигло своего пика.

Услуги предусматривали модернизацию старого артиллерийского оборудования и предоставление нового военного оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Документы содержат письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к собственным военно-промышленным фирмам по заказам для Азербайджана современного оборудования для наведения артиллерии на цель. Кроме этого, также есть переписка между двумя государствами о закупке мобильных станций борьбы с беспилотниками "Гроза-С" для вооруженных сил Азербайджана.

Позиция Беларуси была неоднозначной

В одном из дипломатических сообщений, с которыми ознакомилось издание, говорится, что белорусские предприятия играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте белорусских товаров и услуг" в страну.

Азербайджан начал вторжение в Армению в сентябре 2022 года. Армения. в свою очередь, обратилась за помощью к ОДКБ. Позже государство обвинило блок в невыполнении своих обязанностей.

Несмотря на то, что на бумаге Александр Лукашенко является союзником Армении, ранее он называл президента Азербайджана Ильхама Алиева "нашим человеком" и говорил, что ОДКБ было бы "неправильно" противостоять ему.

Беларусь, которая является одной из ближайших союзниц России, вряд ли действовала бы без поддержки Кремля.