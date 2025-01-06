Так, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла факт извинения, сделав непрофессиональный шаг. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что Лукашенко все же является политиком, который знает, как ему достичь выгоды.

Смотрите также Путин его очень напугал: Лукашенко снова едет в Китай

О чем может свидетельствовать реакция Беларуси

По словам руководителя Центра, было бы странно услышать подтверждение слов Зеленского со стороны Лукашенко. Белорусский диктатор считает, что он политик, который умеет сохраняться у власти и со всеми контактировать.

Хотя эта информация имеет частный характер, но условиях войны такой инструмент, то есть разглашение, использовать можно, а даже и нужно. Поэтому это стало неприятным ударом для Лукашенко.

Президент Украины сейчас достает из запасов то дипломатическое оружие, которое у него есть на "черный день". Зеленский пытается отграничить Лукашенко от Путина,

– объяснил Клочок.

Реакция Беларуси свидетельствует, что Лукашенко просто пытается оправдаться. Зато, по мнению руководителя Центра, белорусский диктатор должен был бы провести большую кампанию и доказать свою позицию.

Клочок добавил, что такая реакция могла быть из-за эмоциональности и недостатка опыта у пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, ведь Лукашенко все же политик с опытом, который умеет маневрировать между политическими режимами.

Его способность сохраняться на посту этому свидетельство. Уже даже 26 января в Беларуси пройдут так называемые выборы, это все обусловлено приходом к власти Трампа (инаугурация состоится 20 января – 24 Канал). У Лукашенко нет четкого понимания, что будет после, он хочет показать, что и в дальнейшем будет президентом,

– отметил он.

Интересно, что Эйсмонт, когда опровергла слова президента Украины, добавила, что в звонке Лукашенко хотел предупредить, что именно Зеленский берет ответственность за смерти людей на территории Украины.