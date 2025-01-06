Так, прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт заперечила факт вибачення, зробивши непрофесійний крок. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Лукашенко все ж є політиком, який знає, як йому досягти вигоди.

Дивіться також Путін його страшенно налякав: Лукашенко знову їде до Китаю

Про що може свідчити реакція Білорусі

За словами керівника Центру, було б дивно почути підтвердження слів Зеленського з боку Лукашенка. Білоруський диктатор вважає, що він політик, який вміє зберігатись при владі та з усіма контактувати.

Хоч ця інформація має приватний характер, але умовах війни такий інструмент, тобто розголошення, використовувати можна, а навіть й треба. Тому це стало неприємним ударом для Лукашенка.

Президент України зараз дістає із запасів ту дипломатичну зброю, яка в нього є на "чорний день". Зеленський намагається відмежувати Лукашенка від Путіна,

– пояснив Клочок.

Реакція Білорусі свідчить, що Лукашенко просто намагається виправдатись. Натомість, на думку керівника Центру, білоруський диктатор мав би провести велику кампанію та довести свою позицію.

Клочок додав, що така реакція могла бути через емоційність та брак досвіду у прессекретарки Лукашенка Наталії Ейсмонт, адже Лукашенко все ж політик з досвідом, який вміє маневрувати між політичними режимами.

Його здатність зберігатись на посаді цьому свідчення. Вже навіть 26 січня в Білорусі пройдуть так звані вибори, це все зумовлено приходом до влади Трампа (інавгурація відбудеться 20 січня – 24 Канал). У Лукашенка немає чіткого розуміння, що буде після, він хоче показати, що й надалі буде президентом,

– зауважив він.

Цікаво, що Ейсмонт, коли заперечила слова президента України, додала, що у дзвінку Лукашенко хотів попередити, що саме Зеленський бере відповідальність за смерті людей на території України.