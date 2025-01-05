Відбудеться це напередодні виборів у Білорусі, які заплановані на кінець січня. Чого ж від Китаю хоче Лукашенко, 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова.

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Чого Лукашенко зібрався до Китаю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує здійснити офіційний візит до Китаю перед так званими президентськими "виборами". Це буде третя поїздка Лукашенка до КНР за останні три роки.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що білоруський диктатор зібрався до Пекіна для посилення переговорних позицій із Кремлем.

Він хоче залишитися на своєму посту, тому так, йому потрібно шукати якихось союзників. Лукашенко шукає їх і в Європі – не дарма він звільняв політв'язнів, і, звісно, в Китаї, тому що розуміє – Росія для нього небезпечна,

– наголосила Ольга Курносова.

Цікаво, що нещодавно Лукашенко повідомляв, що боїться за власне життя напередодні виборів, які мають відбутися вже 26 січня. Йому моторошно від того, що хтось може готувати на нього замах, як це було із Дональдом Трампом.

"Це Кремль міг шукати кілера для Лукашенка, бо він незручний Росії. Він не робить те, чого хоче Путін і при владі, власне, перебувається навіть довше за того. Він достатньо хитрий і не зробив того, чого від нього хотів Путін насамперед – аби Білорусь взяла участь у війні", – підкреслила аналітикиня.

Тож на цьому тлі не дивно, що Лукашенко намагається знайти собі союзників з різних країн, аби мати змогу стримувати Путіну.