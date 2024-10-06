На заході був присутній і Ілон Маск. Про це пише агентство Reuters.

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Трамп провів мітинг у Пенсильванії

На цьому мітингу Трамп виступав за захисним склом, яке тепер використовують на його заходах просто неба.

"Як я вже казав", – так сказав Трамп, виходячи на сцену, вдаючи, що він продовжує промову, яку перервали, коли 13 липня куля поцілила йому у вухо.

Посеред промови політик викликав на сцену могутнього союзника, Ілона Маска, генерального директора Tesla та власника платформи соціальних мереж X. У виданні наголошують, що це був його перший раз на заході передвиборчої кампанії Трампа, відколи він підтримав колишнього президента після 13 липня.

Сам Трамп представив Маска як "великого джентльмена", людину, що "захистила свободу слова", а його компанію SpaceX єдиною причиною, з якої США нібито можуть надсилати своїх астронавтів у космос.

Маск буквально вистрибував на сцені з високо піднятими руками.

"Справжнє випробування чийогось характеру – це те, як вони поводяться під обстрілом" – сказав Маск, назвавши вибори "ситуацією, у якій Трамп повинен виграти", і закликав натовп зареєструватися для голосування.

Мільярдер також назвав прийдешні вибори "найбільш важливими за все наше життя", адже, мовляв, суперники Трампа намагаються "забрати" в громадян свободу слова та право носити зброю.

"Президент Трамп має виграти, щоб зберегти Конституцію. Він має виграти, щоб зберегти демократію в Америці", – сказав Маск.

Водночас сам Трамп пообіцяв, що США висадяться на Марсі до кінця його другого терміну, якщо його переоберуть.

Трамп також віддав честь пожежному Корі Комператоре, якого застрелив стрілець, і двом іншим людям, які були поранені.

Так, о 18:11, саме в той час, коли 13 липня почалася стрілянина, Трамп закликав до хвилини мовчання.

У своїй промові Трамп похмуро без доказів натякнув на те, що зіткнувся з "ворогом зсередини", більш небезпечним, ніж зовнішній супротивник. Про озброєного чоловіка він сказав, що "холоднокровний вбивця мав на меті змусити мене замовкнути", але "не зупинив наш рух".