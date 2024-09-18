Наразі поліція заявляє, що загрози у місці проведення мітингу немає. Про це пише Daily Mail.

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Що сталося перед мітингом Трампа

Незадовго до проведення мітингу Дональда Трампа на Лонг-Айленді, що на південному сході штату Нью-Йорк, з'явилася інформація про те, що в одному з авто поблизу запланованого місця було знайдено вибухівку.

Після перевірки поліція зазначила, що жодної загрози для місця проведення знайдено не було, й таким чином спростувала попередню інформацію.

Повідомлення про виявлення вибухівки на місці є необґрунтованими,

– заявив комісар поліції округу Нассау Патрік Райдер.

Поліція, яка працює разом із Секретною службою, залишається у стані підвищеної готовності в цьому районі. Водночас, згідно з даними Daily Mail, представник Секретної служби також заявив, що повідомлення про "вибухівку", знайдену в автомобілі, є неправдивими.

Патрік Райдер також зазначив, що поліція допитала та затримала особу, яка "помилково повідомила про виявлення вибухівки". Речник поліції округу додав, що він не був співробітником правоохоронного органу та ніяк не був пов'язаний з подією.