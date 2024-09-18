Сейчас полиция заявляет, что угрозы в месте проведения митинга нет. Об этом пишет Daily Mail.

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Что произошло перед митингом Трампа

Незадолго до проведения митинга Дональда Трампа на Лонг-Айленде на юго-востоке штата Нью-Йорк появилась информация о том, что в одном из авто вблизи запланированного места была обнаружена взрывчатка.

После проверки полиция отметила, что никакой угрозы для места проведения найдено не было, и таким образом опровергла предварительную информацию.

Сообщения об обнаружении взрывчатки на месте необоснованны,

– заявил комиссар полиции округа Нассау Патрик Райдер.

Полиция, работающая вместе с Секретной службой, остается в состоянии повышенной готовности в этом районе. В то же время, согласно данным Daily Mail, представитель Секретной службы также заявил, что сообщения о "взрывчатке", найденной в автомобиле, ложны.

Патрик Райдер также отметил, что полиция допросила и задержала лицо, которое "ложно сообщило об обнаружении взрывчатки". Спикер полиции округа добавил, что он не был сотрудником правоохранительного органа и никак не был связан с происшествием.