У збройних силах Лукашенка скаржаться, що Україна нібито "стягує до кордонів війська та озброєння". Ба більше, абсурдно заявили, що західні країни начебто намагаються "втягнути Білорусь у війну". В РНБО вже відреагували, передає 24 Канал.

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У Білорусі заявили про "підготовку до нападу"

Заступник командувача силами спеціальних операцій Білорусі заявив, що обстановка на кордоні нібито характеризується "наростанням напруженості".

"Коаліція західних країн "розв'язала гарячий конфлікт" поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби "втягнути нашу країну у війну". У цих складних умовах наша країна робить усе, щоб зберегти мир на білоруській землі. У нас є інформація, що Україна стягує до наших кордонів війська, озброєння, військову техніку", – марив Вадим Лукашевич.

Також скаржився, що в Житомирській області нібито розміщені БМП, РСЗВ, важка далекобійна артилерія та інша техніка. Окрім того, розгорнули системи спостереження радіоелектронної розвідки та використовують БпЛА для розвідки ситуації.

Військо Лукашенка вже нібито стягнуло додаткові сили й засоби ППО в райони біля Житомирської області. Ба більше, начальник зенітних ракетних військ командування ВПС Андрій Северинчик цинічно заявив, що Білорусь "готова рішуче застосувати всі наявні сили та засоби для захисту території та населення від можливих провокацій у повітряному просторі".

Начальник генштабу Білорусі також скаржився, що останні тижні нібито спостерігається "нічим не обґрунтована і поки що незрозуміла активність поблизу кордонів з боку України".

Муравейко заявив, що до Овручу на Рівненсько-Житомирському напрямку нібито прибули спецпризначенці, що "насторожує".

Що насправді відбувається на кордоні з Білоруссю

На абсурдні заяви підлеглих Лукашенка вже відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО. Зауважив, що інформаційна операція Росії по нагнітанню на кордоні з білорусами розкручується. Зокрема, вже підключені військкори, які розповідають, що ми нібито "готуємо напад на Білорусь".

В той самий час, уже тиждень як Росія придумує різного роду вкиди, які відпрацьовують білоруські прикордонники. Сама ж загроза надходить з Білорусі – там є російські ДРГ,

– наголосив Андрій Коваленко.

Посадовець додав, що задача росіян проста. Зокрема, шляхом нагнітання відтягнути туди більше українських сил.

Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян зі сторони Білорусі в якості ДРГ є, але для вторгнення сил там немає,

– підкреслив керівник ЦПД.