Однако не стоит портить наш язык и красивые цветы суржиковыми названиями. І Образование 24 подскажет, как этого не делать.

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Как назвать гладиолус на украинском языке

Многие украинцы могут задумываться, как правильно назвать травянистое декоративное растение семейства петуховых с мечевидными листьями и крупными цветками различных цветов.



Гладиолус как будет на украинском / Depositphotos

Часть земляков называет эти цветы "гладіолусами". Другие же могут называть "косариками".

Заметим: хотя многие украинцы могут избегать слово "гладіолус" как не присущее нашему языку, все же словари его фиксируют.

Поэтому вы можете называть эти цветы и так, и так.

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Как сказать "сладкоежка" на украинском