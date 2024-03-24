Однак не варто псувати нашу мову та красиві квіти суржиковими назвами. І Освіта 24 підкаже, як цього не робити.

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Як назвати гладіолус українською

Чимало українців може задумуватись, як правильно назвати трав'янисту декоративну рослину родини півникових з мечоподібним листям і великими квітками різноманітних кольорів.



Гладіолус як буде українською / Depositphotos

Частина краян називає ці квіти гладіолусами. Інші ж можуть найменовувати косариками.

Зауважимо: хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як не притаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.

Тож ви можете називати ці квіти й так, і так.

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.

Як сказати "сладкоежка" українською