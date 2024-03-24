Однак не варто псувати нашу мову та красиві квіти суржиковими назвами. І Освіта 24 підкаже, як цього не робити.
Дивіться також Як правильно українською назвати "сладкоежку"
Як назвати гладіолус українською
Чимало українців може задумуватись, як правильно назвати трав'янисту декоративну рослину родини півникових з мечоподібним листям і великими квітками різноманітних кольорів.
Гладіолус як буде українською / Depositphotos
Частина краян називає ці квіти гладіолусами. Інші ж можуть найменовувати косариками.
Зауважимо: хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як не притаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.
Тож ви можете називати ці квіти й так, і так.
Як сказати "сладкоежка" українською
- Ми також розповідали вам, як правильно українською назвати "сладкоежку".
- Так, українці часто вживають кальку з російської.
- Натомість у нашій мові є красиве слово на заміну.
- Як назвати людину, яка любить солодке, правильно, читайте за посиланням.