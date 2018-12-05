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      Как будет выглядеть монетизация субсидий: объяснения от министра соцполитики Ревы

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      С 2019 года всю сумму, сэкономленную на субсидиях, планируют возвращать деньгами, – Рева
      С 2019 года всю сумму, сэкономленную на субсидиях, планируют возвращать деньгами, – Рева / Соцсети

      Министр социальной политики Андрей Рева убеждает, согласно действующему проекту монетизации субсидий, люди смогут получить всю сумму сэкономленных средств и использовать ее на свое усмотрение. По его словам, после окончания отопительного сезона сэкономленные деньги вернут на обычные счета

      Соответствующие его слова передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

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      По словам чиновника, частичная монетизация субсидий началась еще в 2017 году и предусматривала выплату остатка части сэкономленной суммы субсидии, однако большая часть возвращалась в Государственный бюджет.

      "Монетизация, которая планируется к внедрению с 2019 года, предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии гражданину – это его средства на счету, и они не могут быть списанными в бюджет", – добавил министр.

      В то же время он объяснил основные принципы работы программы монетизации. В частности, чиновник отметил, что субсидия – это целевая помощь, зато обычная помощь предусматривает выплату средств, и человек сам выбирает на что их потратить.

      Субсидия – это целевая помощь на конкретные нужды, которые касаются оплаты жилищно-коммунальных услуг. Именно поэтому накладываются определенные ограничения, ведь эти деньги должны поступить к поставщикам услуг. Поэтому создается отдельный специальный счет, с которого можно перевести средства исключительно по тем счетам, которые указаны во время обращения за субсидией. А после того, как человек оплатил свою часть счета и закончился отопительный сезон, людям перечисляют все сэкономленные деньги на обычные счета, и они могут их использовать по своему усмотрению. Чем больше сэкономят – тем больше получат денег,
      – подытожил Рева.

      К слову, ранее экс-министр социальной политики Украины и действующий вице-премьер Павел Розенко убеждал, что введение в Украине военного положения не будет иметь никакого влияния на социальные выплаты и зарплаты. По его словам, все средства будут начисляться своевременно и в полном объеме.

      Что такое субсидия?Это безналичная финансовая помощь домохозяйству, предоставляемая за счет государственного бюджета для погашения затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг.

      Теги: Новости Украины Субсидии Министерство социальной политики Деньги коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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