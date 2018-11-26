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      Как повлияет введение военного положения на зарплаты и пенсии: заявление Минсоцполитики

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      В Минсоцполитики рассказали о последствиях введения военного положения
      В Минсоцполитики рассказали о последствиях введения военного положения / Фото из открытых источников

      Введение в Украине военного положения не будет иметь влияния на социальные выплаты и зарплаты. Все средства будут начисляться вовремя и в полном объеме.

      Об этом сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко в Facebook.

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      Глава минсоцполитики подчеркнул, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат.

      О влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат. Все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться своевременно, в полном объеме и без ограничений,
      – отметил он.

      Больше о том, что нужно знать о военном положении, смотрите в видео

      Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов созвал заседание возглавляемого им ведомства, во время которого обсудили введение военного положения. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.

      Что случилось в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Деньги Субсидии Министерство социальной политики
      Источник: 24 Канал
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