Как повлияет введение военного положения на зарплаты и пенсии: заявление Минсоцполитики

Введение в Украине военного положения не будет иметь влияния на социальные выплаты и зарплаты. Все средства будут начисляться вовремя и в полном объеме.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко в Facebook.

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Глава минсоцполитики подчеркнул, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат.

О влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат. Все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться своевременно, в полном объеме и без ограничений,

– отметил он.

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Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов созвал заседание возглавляемого им ведомства, во время которого обсудили введение военного положения. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.

Что случилось в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.