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      Як вплине запровадження воєнного стану на зарплати та пенсії: заява Мінсоцполітики

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      У Мінсоцполітики розповіли про наслідки запровадження воєнного стану
      У Мінсоцполітики розповіли про наслідки запровадження воєнного стану / Фото з відкритих джерел

      Запровадження в Україні воєнного стану не матиме впливу на соціальні виплати і зарплати. Усі кошти нараховуватимуться вчасно та в повному обсязі.

      Про це повідомив міністр соціальної політики України Павло Розенко у Facebook.

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      Голова мінсоцполітики наголосив, що уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат.

      Про вплив можливого запровадження воєнного стану на систему соціальних виплат. Всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, в повному обсязі і без обмежень,
      – зазначив він.

      Більше про те, що потрібно знати про воєнний стан, дивіться у відео

      Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов скликав засідання очолюваного ним відомства, під час якого обговорили запровадження воєнного стану. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Тепер це питання має розглянути Верховна Рада.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових отримали поранення. Також Росія захопила три українських судна, на борту яких перебувало 23 моряки. Самі кораблі доставили до Керчі.

       

       

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Гроші Міністерство соціальної політики Субсидії
      Джерело: 24 Канал
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