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      Який вигляд матиме монетизація субсидій: пояснення від міністра соцполітики Реви

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      З 2019 року усю суму зекономлену на субсидіях планують повертати грошима, – Рева
      З 2019 року усю суму зекономлену на субсидіях планують повертати грошима, – Рева / Соцмережі

      Міністр соціальної політики Андрій Рева переконує, відповідно до чинного проекту монетизації субсидій, люди зможуть отримати всю суму зекономлених коштів і використати її на власний розсуд. За його словами, після закінчення опалювального сезону зекономлені гроші повернуть на звичайні рахунки

      Відповідні його слова передає прес-служба очолюваного ним відомства.

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      За словами посадовця, часткова монетизація субсидій розпочалася ще у 2017 році та передбачала виплату залишку частини зекономленої суми субсидії, однак більша частина поверталася до Державного бюджету.

      "Монетизація, яка планується до впровадження з 2019 року, передбачає виплату усієї суми зекономленої субсидії громадянину – це його кошти на рахунку, і вони не можуть бути списаними до бюджету", – додав міністр.

      Водночас він пояснив основні принципи роботи програми монетизації. Зокрема, посадовець зауважив, що субсидія – це цільова допомога, натомість звичайна допомога передбачає виплату коштів, і людина сама обирає на що їх витратити.

      Субсидія – це цільова допомога на конкретні потреби, які стосуються оплати житлово-комунальних послуг. Саме тому накладаються певні обмеження, адже ці гроші мають надійти до надавачів послуг. Тому, створюється окремий спеціальний рахунок, із якого можна переказати кошти виключно за тими рахунками, що зазначені під час звернення за субсидією. А після того, як людина сплатила свою частину рахунку та закінчився опалювальний сезон, людям перераховують усі зекономлені гроші на звичайні рахунки, і вони можуть їх використовувати на власний розсуд. Чим більше зекономлять – тим більше отримають грошей,
      – підсумував Рева.

      До слова, раніше в екс-міністр соціальної політики України та чинний віце-прем'єр Павло Розенко переконував, що запровадження в Україні воєнного стану не матиме жодного впливу на соціальні виплати та зарплати За його словами, усі кошти нараховуватимуться вчасно та у повному обсязі.

      Що таке субсидія? Це безготівкова фінансова допомога домогосподарству, що надається за кошт державного бюджету для погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.

      Теги: Новини України Субсидії Міністерство соціальної політики Гроші комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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