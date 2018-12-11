Оренда квартири у Хмельницькому: ціни та особливості попиту
Чим дивує ринок нерухомості Хмельницького та у скільки обійдеться оренда житла у місті на березі Південного Бугу.
За словами місцевих ріелторів, у порівнянні з першою половиною року, восени 2018-го попит на оренду житла у Хмельницькому зріс приблизно на 20%.
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Як наслідок, зросла і вартість оренди помешкань у місті – в середньому на 10%.
Вже звично найбільшою популярністю серед орендарів користуються однокімнатні квартири – вони становлять приблизно 60% від усіх запитів на оренду житла в Хмельницькому.
Приблизно 30% винаймачів шукають для оренди двокімнатні квартири і лише 10% – питають про 3-кімнатні помешкання.
Водночас ріелтори констатують, що серед студентів у Хмельницькому все більшої популярності набуває колективна оренда, коли помешкання знімають одночасно більше 3 осіб.
Саме вони здебільшого цікавляться багатокімнатними квартирами, оскільки такий бюджетний варіант має більше переваг, ніж проживання у студентському гуртожитку.
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Оренда квартир у старому житловому фонді Хмельницького
Квартирами у старих будинках цікавляться здебільшого ті орендарі, які розраховують на невеликий бюджет.
В таких варіантах майже не звертають уваги на стан ремонту, а от наявність побутової техніки чи нова сантехніка стає неабиякою перевагою.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|3000
|3500
|4000
|Прицентральні райони
|2500
|3000
|3000
|Околиці міста
|2000
|2500
|2500
Для порівняння, в старих будинках оренда квартири в Івано-Франківську обійдеться приблизно у стільки ж.
У скільки обійдеться оренда житла у Хмельницькому
Оренда житла у новобудовах Хмельницького
Натомість орендувати квартири у нових будинках у Хмельницькому буде трохи дорожче.
За словами представників місцевих агентств нерухомості, платити більше за кращі умови готові здебільшого сімейні чи молоді пари, а також іноземці з доходом, вищим за середній.
На вартості оренди позначається розташування новобудови. Популярністю серед орендарів користуються нові житлові комплекси у мікрорайонах зі зручною транспортною розв'язкою.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|5000
|6000
|7000
|Прицентральні райони
|4500
|5000
|6000
|Околиця міста
|4000
|4500
|5000
Що цікаво, ціни на оренду та купівлю житла у Хмельницькому є одними з найнижчих серед усіх обласних центрів України.
Порівняйте самі – раніше 24 канал писав про вартість оренди помешкань у Харкові та Києві.