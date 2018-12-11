16:54
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Оренда квартири у Хмельницькому: ціни та особливості попиту

      50
      Оренда квартир у Хмельницькому: у скільки обійдеться
      Оренда квартир у Хмельницькому: у скільки обійдеться / Колаж 24 каналу

      Чим дивує ринок нерухомості Хмельницького та у скільки обійдеться оренда житла у місті на березі Південного Бугу.

      За словами місцевих ріелторів, у порівнянні з першою половиною року, восени 2018-го попит на оренду житла у Хмельницькому зріс приблизно на 20%.

      Читайте також: Квартира на Новий рік: ціна оренди у містах України

      Як наслідок, зросла і вартість оренди помешкань у місті – в середньому на 10%.

      Вже звично найбільшою популярністю серед орендарів користуються однокімнатні квартири – вони становлять приблизно 60% від усіх запитів на оренду житла в Хмельницькому.

      Приблизно 30% винаймачів шукають для оренди двокімнатні квартири і лише 10% – питають про 3-кімнатні помешкання.

      Водночас ріелтори констатують, що серед студентів у Хмельницькому все більшої популярності набуває колективна оренда, коли помешкання знімають одночасно більше 3 осіб.

      Саме вони здебільшого цікавляться багатокімнатними квартирами, оскільки такий бюджетний варіант має більше переваг, ніж проживання у студентському гуртожитку.

      Читайте також: Ціни на оренду і купівлю квартир в Україні зросли: прогнози аналітиків

      Оренда квартир у старому житловому фонді Хмельницького

      Квартирами у старих будинках цікавляться здебільшого ті орендарі, які розраховують на невеликий бюджет.

      В таких варіантах майже не звертають уваги на стан ремонту, а от наявність побутової техніки чи нова сантехніка стає неабиякою перевагою.

      Мінімальні ціни на оренду житла у старих будинках Хмельницького
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 3000 3500 4000
      Прицентральні райони 2500 3000 3000
      Околиці міста 2000 2500 2500

      Для порівняння, в старих будинках оренда квартири в Івано-Франківську обійдеться приблизно у стільки ж.

      оренда квартир нерухомість Хмельницький
      У скільки обійдеться оренда житла у Хмельницькому

      Оренда житла у новобудовах Хмельницького

      Натомість орендувати квартири у нових будинках у Хмельницькому буде трохи дорожче.

      За словами представників місцевих агентств нерухомості, платити більше за кращі умови готові здебільшого сімейні чи молоді пари, а також іноземці з доходом, вищим за середній.

      На вартості оренди позначається розташування новобудови. Популярністю серед орендарів користуються нові житлові комплекси у мікрорайонах зі зручною транспортною розв'язкою.

      Мінімальні ціни на оренду житла у новобудовах Хмельницького
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 5000 6000 7000
      Прицентральні райони 4500 5000 6000
      Околиця міста 4000 4500 5000

      Що цікаво, ціни на оренду та купівлю житла у Хмельницькому є одними з найнижчих серед усіх обласних центрів України.

      Порівняйте самі – раніше 24 канал писав про вартість оренди помешкань у Харкові та Києві.

      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини Хмельницького Ціни на нерухомість Оренда житла Ринок нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: domik.ua
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      сьогодні , 16:30 Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      Тетяна Острікова 210
      Все про бронхіальну астму: симптоми, лікування та причини виникнення
      сьогодні , 16:00 Все про бронхіальну астму: симптоми, лікування та причини виникнення
      Олександр Бевза 261
      Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів?
      сьогодні , 15:00 Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів?
      Ольга Бродська 1150
      Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:00 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 315
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сьогодні , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 1498
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Російські ЗМІ запустили черговий "фейк" про Україну
       10 березня 2017 , 14:53
      Наслідки буревію в Україні: 800 знеструмлених населених пунктів, повалені дерева, зірвані дахи
       2 липня 2017 , 18:34
      Завтра в Киеве ожидается транспортный коллапс
       10 жовтня , 10:46
      Активісти "ЗупиниЛося" шукали водіїв з інвалідністю під супермаркетом: відео
       23 листопада , 16:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук