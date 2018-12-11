Оренда квартири у Хмельницькому: ціни та особливості попиту

Чим дивує ринок нерухомості Хмельницького та у скільки обійдеться оренда житла у місті на березі Південного Бугу.

За словами місцевих ріелторів, у порівнянні з першою половиною року, восени 2018-го попит на оренду житла у Хмельницькому зріс приблизно на 20%.

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Як наслідок, зросла і вартість оренди помешкань у місті – в середньому на 10%.

Вже звично найбільшою популярністю серед орендарів користуються однокімнатні квартири – вони становлять приблизно 60% від усіх запитів на оренду житла в Хмельницькому.

Приблизно 30% винаймачів шукають для оренди двокімнатні квартири і лише 10% – питають про 3-кімнатні помешкання.

Водночас ріелтори констатують, що серед студентів у Хмельницькому все більшої популярності набуває колективна оренда, коли помешкання знімають одночасно більше 3 осіб.

Саме вони здебільшого цікавляться багатокімнатними квартирами, оскільки такий бюджетний варіант має більше переваг, ніж проживання у студентському гуртожитку.

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Оренда квартир у старому житловому фонді Хмельницького

Квартирами у старих будинках цікавляться здебільшого ті орендарі, які розраховують на невеликий бюджет.

В таких варіантах майже не звертають уваги на стан ремонту, а от наявність побутової техніки чи нова сантехніка стає неабиякою перевагою.

Мінімальні ціни на оренду житла у старих будинках Хмельницького Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 3000 3500 4000 Прицентральні райони 2500 3000 3000 Околиці міста 2000 2500 2500

Для порівняння, в старих будинках оренда квартири в Івано-Франківську обійдеться приблизно у стільки ж.



У скільки обійдеться оренда житла у Хмельницькому

Оренда житла у новобудовах Хмельницького

Натомість орендувати квартири у нових будинках у Хмельницькому буде трохи дорожче.

За словами представників місцевих агентств нерухомості, платити більше за кращі умови готові здебільшого сімейні чи молоді пари, а також іноземці з доходом, вищим за середній.

На вартості оренди позначається розташування новобудови. Популярністю серед орендарів користуються нові житлові комплекси у мікрорайонах зі зручною транспортною розв'язкою.

Мінімальні ціни на оренду житла у новобудовах Хмельницького Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 5000 6000 7000 Прицентральні райони 4500 5000 6000 Околиця міста 4000 4500 5000

Що цікаво, ціни на оренду та купівлю житла у Хмельницькому є одними з найнижчих серед усіх обласних центрів України.

Порівняйте самі – раніше 24 канал писав про вартість оренди помешкань у Харкові та Києві.